Canarias aprobará una norma legislativa para tener cobertura jurídica con las medidas anticovid

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que su Ejecutivo aprobará en las próximas semanas una norma legislativa que busca tener cobertura jurídica con diferentes medidas anticovid en caso de que fuera necesaria su aplicación.

"El Gobierno regional trabaja en una norma que llevaremos a Consejo de Gobierno. Estamos puliendo el texto, despejando algunas dudas y haciéndolo junto con el Ministerio de Sanidad porque hay que cuestionarse aspectos diversos", dijo este domingo declaraciones a los medios de comunicación.

En este sentido, hizo especial hincapié en que lo que se busca es que siempre que sea necesario tomar decisiones de restricciones y de otra índole, el Ejecutivo tenga cobertura jurídica "y no esté al albur de fallos judiciales para que tengamos estas normas una vez que no hay estado de alarma".

Torres explicó que se trata de medidas y normas que han funcionado durante los meses anteriores. "Creemos que es necesario poder aglutinar todo eso en una norma legislativa", observó.

Respecto al contenido de la misma, el presidente comentó que se trata de medidas que se han adoptado en otras ocasiones y que con el final del estado de alarma hay dificultades para poder adoptarlas. "No puede haber 17 criterios distintos según el TSJ de una comunidad autónoma u otra --aseveró--. Eso no es bueno y creo que no es una cuestión política, sino más bien de carácter judicial".

Con todo, se mostró convencido de que con el ya próximo objetivo del 70% de la población mayor de doce años vacunada, se arbitrarán mecanismos para que haya certificación en el interior de los locales y otras normas de obligado cumplimiento, todo ello "para que la seguridad sanitaria sea un valor, que lo va a ser incluso para el turismo".

Respecto a la vacunación, Torres recordó con el 70% de la población canaria mayor de 16 años ya vacunada, la sociedad merece un aplauso por querer vacunarse "masivamente". "Y el Servicio Canario de la Salud está haciendo un trabajo impresionante y modélico", matizó.