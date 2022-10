Campuzano: "Junts opta por una estrategia que lo hace insignificante"

El nuevo conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha reprochado a JxCat que opte por una estrategia que lo hace "insignificante", en contraste con la "vía ancha" de ERC y del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha permitido la incorporación de dirigentes procedentes de otros partidos.

Tras la decisión de JxCat de abandonar el Govern de coalición con ERC, Aragonès cesó a los consellers de ese partido e incorporó a siete nuevos nombres, entre ellos Campuzano (ex de CDC), Joaquim Nadal (ex del PSC) y Gemma Ubasart (ex de Podem).

En una entrevista en La Vanguardia, el que fuera diputado de CiU y exportavoz del PDeCAT en el Congreso, y ahora nuevo conseller de Derechos Sociales, ha atribuido su nombramiento a que Aragonès "venía hablando desde hace tiempo de la idea de la Cataluña entera, de la vía ancha y amplia, apelando a los grandes consensos de país".

Campuzano ha dicho que, del programa de ERC, se identifica "con la propuesta política de cómo abordar el conflicto político entre Cataluña y el Estado", a través del diálogo y el acuerdo. "Es la manera y no hay alternativa", ha afirmado.

Sobre la salida de JxCat del Govern, Campuzano se ha mostrado crítico: "No la entiendo, aunque no me extrañó porque la dinámica de Junts en los últimos años iba en esa dirección. Pero no me deja de sorprender que un proyecto que nacía con voluntad de ser mayoritario esté optando por una estrategia que lo hace insignificante".

Tras opinar que reclamar elecciones "está fuera de lugar" por el contexto de crisis social y energética, se ha sumado a la presión a JxCat para que apoye los presupuestos de 2023, ya que "no se puede inhibir de la responsabilidad de país ni obviar que esos presupuestos son su principal legado. Lo mejor que puede hacer es consolidar su legado de Govern. Deberían estar satisfechos y orgullosos".

Preguntado sobre si el Govern debería buscar el apoyo del PSC, en el caso de que JxCat no acepte aprobar las cuentas de la Generalitat, Campuzano ha sugerido que "no se puede descartar ningún escenario, pero hoy toca exigir sentido de la responsabilidad a Junts".

Por otro lado, el conseller ha admitido que su Departamento "hasta ahora no ha funcionado suficientemente bien", no tanto por sus responsables, sino "por el departamento en sí", ya que tiene "problemas de funcionamiento interno, procedimientos, estructura de sistemas de información y se ha de reforzar el personal".

Además de ese reto, sus otros objetivos serán tejer alianzas con el tercer sector, solucionar el "grave problema" de listas de espera para mayores y discapacitados, denunciar la "infrafinanciación" del Estado y aprobar la Ley del tercer sector.