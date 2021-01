Campo:La suspensión de unas elecciones "no está contemplada" en Ley Electoral

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha subrayado este jueves que la suspensión de unas elecciones "no está contemplada" en la Ley Electoral y es "muy grave para la democracia", de manera que la decisión que se tome sobre los comicios catalanes del 14F debe "ser absolutamente proporcionada a la situación".

El Govern ha convocado para mañana viernes la mesa de partidos para decidir si pospone las elecciones autonómicas del 14F, dada la evolución de la situación epidemiológica en esta comunicad autónoma, que ha empeorado en los últimos días.

"Como jurista, no puedo sustraerme a una realidad normativa: la suspensión de unas elecciones no esta contemplada en la Ley Electoral -Cataluña es la única comunidad que no tiene ley electoral propia, de manera que se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG)-, y no lo dice la normativa española, es la esencia de la democracia", ha señalado el ministro en una entrevista en TVE-Ràdio 4.

Por ello, y ante esta "falta de previsión legal", el titular de Justicia ha reclamado "mucha cautela".

En este sentido, ha precisado que la decisión que se tome sobre las elecciones tiene que "ser absolutamente proporcionada a la situación, porque de lo que estamos hablando es de democracia, de estado de derecho y de derechos fundamentales".

Así, Campo ha hecho un llamamiento al Govern a la "responsabilidad" puesto que, ha dicho, tomar una medida como es la suspensión de unas elecciones es "muy grave para la democracia" y "puede traer cosas que no son buenas para la democracia".

"Es una cosa muy delicada", es la "vertebración de la democracia", ha recalcado.

Preguntado si algún partido podría impugnar una posible suspensión de las elecciones, en alusión al PSC, la única formación catalana que se opone a un aplazamiento, Campo ha afirmado que el derecho "siempre tiene mecanismos de impugnación".

Por otro lado, el titular de Justicia ha considerado "bastante difícil" que los líderes independentistas condenados por el "procés", en caso de que se les conceda el indulto, puedan presentarse a las elecciones, aunque se aplacen hasta primavera.