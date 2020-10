Campo vuelve a advertir al PP que si no pacta la renovación del CGPJ tendrán que modificar la ley como anunció Sánchez

Reconoce que no le gustaron los últimos nombramientos del CGPJ: "Era el momento de poner sobre la mesa la necesaria renovación"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido este lunes al Partido Popular de que si no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el Gobierno llevará a cabo la modificación legal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Campo se ha referido al anuncio de Sánchez, que el pasado viernes señaló que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando así el "bloqueo" del partido que lidera Pablo Casado.

"El presidente lo que anunció es que si no se aviene el PP que es el que tiene esa llave y que durante 40 años ha sido un partido de Estado que ha permitido esta renovación de órganos constitucionales, habrá que plantearse algo", ha señalado Campo.

En esta línea, el titular de Justicia ha asegurado que el bloqueo en la renovación está provocando que el CGPJ pierda legitimidad de forma "paulatina" y, a su vez, que la "ciudadanía pierda la confianza en las instituciones". "Los relojes de la democracia no se puede parar. Cuando los paramos, nos va mal", ha asegurado.

EL PP, "CERRADO EN BANDA" A LA RENOVACIÓN DEL CGPJ

"No podemos permitirnos el bloqueo constitucional. Aquí hay una cosa que requiere cierta explicación: es la Constitución, no otra norma, la que dice que el CGPJ tiene una duración de cinco años. Dice que ningún vocal puede repetir en el siguiente Consejo. El mandato es claro: cinco años y renovación", ha insistido.

Así, y tras señalar que el Gobierno no se puede oponer a las decisiones adoptadas por el propio CGPJ, Campo ha expresado su malestar por los nombramientos efectuados por el Consejo. "Me gustaría que no (se hubieran realizado). Era un elemento de poner sobre la mesa la incuestionable y necesaria renovación", ha añadido.

Por todo ello, y pese a reconocer que el Gobierno mantiene un "cauce de comunicación abierto" con el PP, Campo ha lamentado que la formación esté cerrada "en banda a la solución". Así, ha recordado cómo el acuerdo para la renovación estaba "completamente cerrado" hasta que los 'populares' dieron "un paso atrás".

En esta línea, el titular de Justicia se ha mostrado "convencido" de que el PP será "llamado al buen entendimiento" para afrontar de "manera inmediata" la renovación. "Espero y confío en que pronto podamos tener buenas noticias", ha apostillado.