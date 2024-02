El campo de Valladolid se manifiesta en unidad de acción en una multitudinaria tractorada para cambiar la PAC

El sector del campo de la provincia de Valladolid se ha manifestado este miércoles en unidad de acción en una multitudinaria tractorada por las calles de la ciudad del Pisuerga para exigir, entre otros aspectos, la modificación del Plan Estratégico de la PAC, la reducción de la carga burocrática y la eliminación del cuaderno digital y cláusulas espejo.

La manifestación ha sido secundada en unidad de acción por todas las organizaciones profesionales agrarias con representación en la provincia de Valladolid --Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG-- y ha contado con el apoyo de las cooperativas y de las empresas auxiliares y de la plataforma independiente si bien, por un acuerdo previo, no se han visibilizado siglas ni lema.

La movilización, en la que han participado un millar de tractores y unas 300 personas a pie, según los convocantes, ha partido a las 11.45 horas del aparcamiento del Estadio José Zorrilla para continuar por las avenidas Real Valladolid y Salamanca y calle Miguel Ángel Blanco, donde los representantes de las organizaciones agrarias, acompañados por un integrante de la plataforma de independientes, han entregado la tabla reivindicativa al delegado y al subdelegado del Gobierno, Nicarnor Sen y Jacinto Canales.

En este punto se ha vivido uno de los momentos más tensos y conflictivos ya que algunos de los integrantes de la plataforma independiente han reprochado a los representantes de las organizaciones agrarias que no estaban respetando el documento acordado días previos y que no estaban representados en la reunión con el delegado del Gobierno, lo que ha sido rechazado por Javier García Duque, portavoz de estos independientes que sí ha entrado.

"No es lo acordado", han insistido los agricultores independientes que habían dejado la Avenida Miguel Ángel Blanco, desde la que la tractorada seguía el trayecto autorizado en dirección Paseo Isabel la Católica, para concentrarse a las puertas de la Delegación del Gobierno donde ha permanecido un centenar de personas durante cerca de una hora.

"No somos los de Barbate, no venimos a matar a nadie", "Vende humos" y "¿Quién nos representa?", han sido algunas de las frases que han coreado algunos de los manifestantes que aseguraban no sentirse representados por las OPA a lo que otros concentrados han respondido "somos todos uno", "aquí no hay política" y "venimos sin bandera".

Mientras se vivía este momento de disparidad de opiniones a las puertas de la Delegación del Gobierno, la tractorada seguía su trayecto autorizado por el Paseo Zorrilla, Hospital Militar y Avenida de Salamanca para continuar por la Avenida Real de Valladolid hasta el Estadio, previa parada de los convocantes en la sede de las Cortes de Castilla y León para entregar también la tabla reivindicativa.

Los tractores han recorrido la ciudad en marcha lenta y en filas de dos y han hecho sonar sus claxon bajo la mirada de los ciudadanos a los que los convocantes han pedido disculpas al inicio conscientes de que hoy iban "a molestar" pero han pedido comprensión a sus demandas en lo que han considerado "un momento clave" para que las administraciones europea y española escuchen sus peticiones y modifiquen las políticas, principalmente las exigencias medioambientales de la PAC.

El coordinador de UCCL en Valladolid, Valentín García, ha destacado el "éxito" de esta convocatoria que ha sido difundida a través de grupos de whatsapp ante la "imperiosa necesidad" de movilizar al campo de Valladolid que hasta ahora había salido a la calle de forma individual.

"Es una obligación, es un momento clave para conseguir algo", ha insistido García que ha hecho especial hincapié en la reivindicación de precios justos ya que, con las actuales producciones a pérdidas, los agricultores y los ganaderos son "perdiz muerta". Y ha advertido de que si la Ley de la Cadena Alimentaria no funciona en dos o tres años no quedará nadie en el sector.

Por su parte, el presidente provincial de Asaja, José Ramón Alonso, ha significado el "éxito" de la tractorada, "la mayor de la historia", ha asegurado ante la llegada de manifestantes de provincias como Segovia, Ávila o Zamora. "Cuando vamos unidos no hay quien nos pare", ha sentenciado si bien, en declaraciones a Europa Press, ha admitido que las OPA "han andado un poco tarde".

"Lo reconocemos y hemos pedido disculpas (...) las cosas de palacio, muchas veces van lentas, efectivamente", ha admitido y ha explicado que a lo largo de este tiempo han intentado la unidad de acción que, según ha asumido, "por unas cosas o por otras es muy difícil".

Y el portavoz de la Alianza UPA-COAG, David Garrido, ha hecho especial hincapié en la importancia de que el campo esté unido y ha exigido por su parte que se reduzca la burocracia y, en cualquier caso, que se pidan "los mismos papeles" a los productores de fuera.

Los tractoristas han portado pancartas en las que se podía leer 'Si el campo abandona, la ciudad se muere", 'DEP campo español' o 'Jóvenes con ilusión en peligro de extinción'.