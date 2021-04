Campo ve posible reformar el CGPJ “en un tiempo más corto que largo”

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está convencido de que será posible llegar a un acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un tiempo más corto que largo y cree que será posible ahora que llegará un momento de relativa calma.

Campo ha lanzado este mensaje a preguntas de los periodistas tras un acto en la Fundación Cajasol de Cádiz en el que ha debatido sobre este asunto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río.

El presidente del TSJA ha asegurado en ese debate que la reforma es una necesidad, pero para que se aleje la imagen de una justicia politizada, debería de buscarse rentabilidad política en este proceso.

Yo estoy convencido de que el acuerdo será posible y sé que por eso me tildan de ser un optimista desmesurado, ha respondido el ministro de Justicia, tras lo que ha añadido que sabe que lo vamos a lograr y que lo vamos a hacer en un tiempo más corto que largo.

El ministro cree que hay una razón constitucional para alcanzar ese acuerdo, ya que, según él, no hay otra alternativa y no se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, o se cumple la Constitución o no se cumple.

Campo ha defendido que el PP entrará porque siempre ha estado en estas cuestiones de Estado, y, sobre los tiempos previstos para que el acuerdo sea posible cree que beneficiará que vengan ahora momentos de relativa calma para pulir y poner manifiesto un acuerdo que está fraguado.