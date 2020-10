Campo espera llegar a un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ tras registrar la proposición de ley para su reforma

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mostró anoche en Valencia su confianza en poder alcanzar un acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen una proposición de ley para reformar la actual ley.

En la conferencia 'Justicia 2030: más allá de la Justicia' en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia, Campo aseguró que el Ejecutivo conseguirá "más temprano que tarde" un acuerdo "para desbloquear el CGPJ" porque, según apuntó, es lo que "espera la ciudadanía y lo que legítimamente reclama".

En esta línea, el ministro reconoció que esta reforma tiene como "objetivo" sortear el "bloqueo" del PP al tiempo que defendió la renovación del Consejo General del Poder Judicial alegando que un "constitucionalista no es solo el que cree en la" Carta Magna, "sino el que la aplica".

Por otro lado, el titular de Justicia también se refirió a la situación actual de su sector y al programa Justicia 2030, con el que su Ministerio pretende dar respuesta a las actuales necesidades que este tiene.

Así, Campo señaló que el problema de la Justicia en España no es de recursos económicos ni recursos personales, sino que se ha cerrado en sí misma y se ha relacionado poco con otras administraciones y que no mira lo suficiente a la sociedad. "Una Justicia que no se entiende no es útil a la sociedad a la que tiene que servir", añadió.

En esta línea, el titular de Justicia reconoció problemas de organización y falta de eficiencia para sacar adelante todos los asuntos judiciales e indicó que "la Justicia tiene que sincronizarse con una realidad que es cambiante". En este sentido, Campo explicó el Consejo de Ministros aprobaría "en breve" la Ley de medidas de justicia digital y sostenible.

LA REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN, EN EL PROGRAMA JUSTICIA 2030

Igualmente, el ministro Campo explicó que esa Ley contribuirá a dar "un gran impulso a la implantación de soluciones más ágiles y eficientes en la tramitación de los pleitos en los cuatro órdenes jurisdiccionales", insistiendo en que se pretende impulsar más la mediación y reducir la litigiosidad.

En cuanto a la concepción del programa Justicia 2030, el ministro apuntó que "se trata de un proyecto dinámico, que nace para ser mejorado en base al diálogo, la cooperación y la cogobernanza. "Con los actores de la justicia y la sociedad civil. Con las administraciones responsables para tomar decisiones de una manera más rápida, consensuada y eficaz", añadió.

Además, Campo explicó que éste se presenta con un programa económico específico, al haber "alineado Justicia 2030 con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó la semana pasada.

Entre los proyectos tecnológicos incluidos en el programa 2030, Campo destacó las oficinas municipales de Justicia (los Juzgados de Paz del siglo XXI); el proyecto de transformación digital del modelo de Registro Civil; la transición ecológica de las sedes y la Inteligencia artificial aplicada a la Justicia y orientada al dato.

Los principales proyectos normativos a desarrollar incluyen la reforma del Código Penal en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual; los delitos de maltrato y abandono animal; la ley del derecho de defensa; y la adaptación de los delitos de rebelión y sedición para actualizarlos al siglo XXI.

Por último, el ministro conminó a la búsqueda de "una respuesta que solo puede ser conjunta, entre los ministerios competentes; entre las administraciones territoriales; entre los partidos políticos, sin importar el color; y con la sociedad civil, los académicos y los expertos".