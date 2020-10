Campo confía en que el PP desbloquee pronto la renovación del CGPJ

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha vuelto a exhortar este lunes al PP "a que cumpla la Constitución" y desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace dos años, aunque confía en que "en poco tiempo podamos tener buenas noticias sobre este particular".

Juan Carlos Campo ha realizado estas manifestaciones en Onda Cero, al ser preguntado por la advertencia realizada el viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que promoverá un cambio legislativo en la elección de los miembros del CGPJ si el PP se mantiene en su posición de no pactar la renovación de este órgano.

El titular de Justicia ha asegurado que "el cauce de comunicación está abierto" con el PP y que hablan de este asunto y ha recordado que "simplemente quedaba visualizar el pacto pero por varias circunstancias han dado un paso".

"Pero estoy convencido de que serán llamados al buen entendimiento y espero, quizás un deseo más que una realidad, y confío en que en poco tiempo podamos tener buenas noticias sobre este particular", ha recalcado Campo.

Y ha aclarado que al presidente del Gobierno no le ha oído decir qué va a hacer o qué dejar de hacer del Gobierno en este asunto, "que ya se verá, lo que sí ha lanzado es un mensaje de que no podemos estar con unas instituciones bloqueadas, unos órganos que tienen un papel constitucional tremendo no renovados".

También ha comentado el hecho de que el CGPJ haya acordado la semana pasada nombramientos para cubrir vacantes en distintos puestos de la carrera judicial a pesar de que su mandato ha expirado hace dos años y está pendiente su renovación.

"Puede hacerlo y no tengo nada que objetar pero creo que los nombramientos que salen no responden a las cámaras que le dieron el apoyo y por tanto creo que no es buen camino para el fortalecimiento de las instituciones", ha estimado. EFE