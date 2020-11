Campo anuncia que el borrador de la nueva LeCrim ya está listo y que regulará el acceso a la información judicial

Vox acusa al Gobierno de llevar el "rodillo ideológico" a las redes sociales por su plan contra las 'fake news'

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el anteproyecto de ley sobre la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) ya está listo y ha avanzado que regulará por primera vez el acceso a la información sobre los procesos judiciales para evitar, entre otras cosas, la "pena de banquillo".

"Los trabajos de elaboración del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal están concluidos y este próximo jueves serán debatidos en la comisión general previa al Consejo de Ministros", ha dicho Campo, en respuesta a una interpelación urgente de Vox sobre el plan del Gobierno contra las 'fake news' o noticias falsas.

El ministro ha aprovechado también para avanzar parte del contenido de la nueva LeCrim, destacando que "por primera vez regulará las comunicaciones con los medios de comunicación" para "garantizar su acceso a informaciones con un claro interés social", aunque también establecerá "limitaciones".

Campo ha lamentado que "es frecuente encontrarse en los medios de comunicación con filtraciones de informaciones judiciales que suponen para las personas investigadas graves penas de banquillo", si bien al mismo tiempo se ha mostrado consciente de que hay casos que por su "relevancia social" deben conectarse al derecho a la información. "Es el viejo dilema de la foto del detenido esposado cuyo caso luego queda en nada", ha ilustrado.

Con la nueva LeCrim, ha explicado, "se protege la integridad, el honor y la intimidad de los investigados", así como de peritos, testigos y demás intervinientes en el proceso penal, "limitando la difusión de imágenes cuando no revistan interés informativo o cuando no se trate de un hecho socialmente relevante".

Campo ha reconocido que "la solución no es fácil" y por ello ha insistido en el mensaje de que "el Gobierno tiene la primera palabra pero no la última". Así, ha indicado que se abre ahora un proceso de debate con las fuerzas políticas para "afinar y concluir una nueva norma". "Espero que se sumen al diálogo", ha invitado.

Asimismo, ha reiterado la necesidad de reformar la actual LeCrim, "notoriamente obsoleta", esgrimiendo que es "urgente" que el proceso penal en España supere el modelo decimonónico. "Tenemos una norma de 138 años totalmente desfasada que no encaja con la realidad social y jurídica", ha expuesto.

Igualmente ha esgrimido que este "cambio profundo" en la regulación del proceso penal no obedece solamente a una cuestión de "voluntad política", ni siquiera a "exigencias constitucionales", sino a que "es imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones internacionales" de España y, en especial, para adaptar la norma española al derecho europeo.

"RODILLO IDEOLÓGICO"

El titular de Justicia ha presentado la nueva LeCrim como una "buena noticia" que se enmarca en las medidas adoptadas por el Gobierno para "garantizar la seguridad ciudadana y su libertad de expresión e información".

Sin embargo, el diputado de Vox Manuel Mariscal ha acusado al Ejecutivo de intentar pasar su "rodillo ideológico" por las redes sociales para "censurar a los españoles", en alusión al plan contra las 'fake news' publicado el pasado 30 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mariscal no ha dudado en tachar de "Ministerio de la Verdad" la estructura administrativa ideada por Moncloa para combatir las noticias falsas, que incluye al Consejo de Seguridad Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación, entre otros actores.

Según el partido de Santiago Abascal, el Gobierno ha acudido a este mecanismo porque "le empiezan a molestar las redes sociales", a donde --de acuerdo con Mariscal-- han acudido los españoles para mostrar los efectos de la pandemia de coronavirus. "Ustedes han empezado a huir de la calle y de la plaza pública del siglo XXI", que son las redes sociales, "porque se topan con la realidad", ha afirmado.

El diputado de Vox no ha limitado sus críticas al Gabinete de Pedro Sánchez, pues --ha ahondado-- contaría para ello con el apoyo del "consenso 'progre'", en el que ha incluido a las plataformas de Internet y a la "mafia mediática". A modo de prueba, ha cuestionado "por qué Twitter permite que sea tendencia en España durante cuatro horas matar a Abascal pero no permite a Vox mostrar vídeos de MENAS agrediendo a españoles".

Con todo ello, ha lamentado que "ya no hace falta leer novelas distópicas donde un poder controla la educación, las opiniones, los encuentros familiares y la vida de los ciudadanos (...) porque tenemos ese ejemplo en la realidad". No obstante, ha confiado en que "tarde o temprano este Gobierno caerá y dentro de unos años el pueblo español exigirá que se celebren juicio para que la mentira sea castigada".

LIEBRES EN EL MAR Y PECES EN EL MONTE

Campo ha respondido a los reproches de Vox con el cancionero popular. "Ni por el mar corren las liebres, ni por el monte las sardinas (...) No por mucho decir mentiras estas se van a transformar en verdad", ha contestado.

El ministro ha acusado a Abascal y los suyos de intentar "confundir a la escasa parte de la ciudadanía que hoy les presta algo de atención" con sus declaraciones sobre el plan del Gobierno contra las 'fake news', algo que "les da francamente igual". "Su interpelación urgente parece un oxímoron de manual. Libertad de expresión y Vox juntos en la misma frase, la lechuga en el arroz con leche. El tema les pega tanto como hablar de feminismo, derechos de los inmigrantes o calentamiento global", ha espetado.

Así, ha defendido que se trata de "una medida positiva para la libertad de expresión" que no persigue las opiniones individuales sino "las campañas de desinformación organizadas y sofisticadas" con afectación para la seguridad nacional, "la mayoría de ellas nacidas más allá de nuestras fronteras", y ha recalcado que es un paso "lógico" que reclamaba la Unión Europea.

"Siento fastidiarle su fantasía política", ha dicho a Mariscal y a su partido, a quienes ha afeado su "gusto" por "gobiernos del pasado, los del pensamiento único impuesto a sangre y fuego, los del NODO" como ejemplo de información veraz. "Pero no hay cruzada (...). Hoy España forma parte de las 20 democracias consolidadas, y no lo digo yo, lo dice 'The Economist", ha zanjado.