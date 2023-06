La campeona de patinaje 2021 Carla Vendrell es el 10 en la PAU de Catalunya y quiere cursar Derecho

Afirma que la "organización es la clave" y no descarta volver a patinar

La estudiante de Olot (Girona) que ha obtenido un 10 en la fase general de las PAU en Catalunya, Carla Vendrell, fue campeona del mundo de patinaje artístico en 2021 y quiere estudiar Derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha afirmado en declaraciones este viernes a Europa Press.

"Ya sabía que quería estudiar Derecho, me gusta mucho", ha dicho tras asegurar que todavía está asumiendo que tiene la nota más alta de la fase general de la Selectividad de Catalunya.

Ha señalado que comenzó a practicar patinaje a los 4 años en el Club Patinatge Artístic Olot pero que lo dejó hace un año y medio, y ha destacado que la disciplina de este deporte puede haberla ayudado en sus resultados.

"Cuando hacía patinaje y estudios, la organización era clave. Me ha dado un montón de disciplina y constancia que seguro que me ha ayudado con los resultados obtenidos", ha destacado.

Sobre si tiene previsto reprender la práctica, ha respondido que no lo sabe y que quizás vuelve en un futuro: "En principio no, pero no lo descarto; me han dicho que tengo las puertas abiertas".

Sobre si se esperaba el 10, ha reconocido que confiaba en sacar una nota alta pero no un 10: "No me esperaba el 10 ni de largo, ha sido brutal. Sabía que podía conseguir una nota alta pero un 10 es muy fuerte".

Además, ha explicado que diez minutos antes de publicarse las notas de las PAU la llamó la coordinadora de la Selectividad en Catalunya para comunicarle su resultado.

"LA CLAVE ES LA CALMA"

Sobre cómo se preparó los exámenes, ha afirmado que se lo tomó "con bastante calma" porque tenía una buena nota de Bachillerato y que confiaba que alcanzaría la nota de corte del año pasado de Derecho en la UPF.

"La clave es la calma, me organicé muy bien, me lo tomé con calma y los resultados no podrían ser mejores", ha añadido.

Por último, la estudiante ha señalado que esta semana descansará porque está de viaje con compañeros y que al volver empezará a hacer gestiones de cara al inicio de curso, ya que se tiene que trasladar de Olot a Barcelona, y no descarta buscar trabajo este verano "para tener una base económica".