Campdepadrós (JxCat) alega que las resoluciones no tenían efectos legales

El exsecretario de la Mesa del Parlament Eusebi Campdepadrós, de JxCat, ha alegado este miércoles ante la juez que las proposiciones a favor de la autodeterminación y de reprobación de la monarquía que el Parlament aprobó en 2019 eran meramente declarativas, sin ningún efecto jurídico.

Según han informado fuentes jurídicas, Campdepadrós ha declarado esta tarde como investigado ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Maria Eugènia Alegret por un delito de desobediencia, a raíz de una querella de la Fiscalía que le acusa de permitir que el Parlament votara dos resoluciones independentistas, en noviembre de 2019, pese a las advertencias del Constitucional.

El exdiputado de JxCat, que ahora es secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, ha mantenido ante la instructora que el secretario general del Parlament y los propios letrados de la cámara refrendaron la decisión de la Mesa de tramitar las controvertidas resoluciones dada la ambigüedad de las advertencias que les había notificado el Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, ha recordado que en su primer apercibimiento a los miembros de la Mesa que presidía Roger Torrent, también investigado, el TC se limitaba a recordarles su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera desarrollar la declaración de ruptura que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015, con Carme Forcadell como presidenta.

No obstante, ha añadido, las proposiciones que el Parlament aprobó en noviembre de 2019 no tenían relación alguna con esa declaración de ruptura, que dio pie al inicio del "procés", sino que eran meramente declarativas y, por lo tanto, no tenían consecuencias legales ni prácticas.

Ante la ambigüedad de las resoluciones del Constitucional y la obligación de la Mesa de defender la libertad de expresión de los diputados, ha sostenido Campdepadrós, los letrados se mostraron favorables a la tramitación.

En la línea de lo expresado esta mañana por Torrent ante la juez, Campdepadrós ha defendido que, como miembro de la Mesa está obligado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a garantizar el derecho de los diputados a la libertad de expresión, lo que incluye debatir sobre la autodeterminación o criticar a la monarquía.

El diputado ha acudido a declarar al TSJC arropado por miembros de los partidos independentistas y por la presidenta del Parlament, Laura Borràs. EFE

rg/ce/fg