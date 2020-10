Campaña de Policía y Legálitas anima a jóvenes a denunciar delitos de odio

La Policía Nacional y la Fundación Legálitas han puesto en marcha una campaña para sensibilizar a los más jóvenes sobre los delitos de odio, animar a las víctimas a denunciar y evitar que los testigos muestren su indiferencia a este tipo de hechos.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el director general corporativo de Legálitas, Juan Pardo, han presentado este miércoles la campaña que tiene como lema #DiNoAlOdio.

La iniciativa muestra, a través de cinco videos en formato animado, situaciones reales en las que diferentes personas o colectivos pueden ser víctimas de posibles delitos de odio: discriminación social, generacional, raza o religión, identidad u orientación sexual, género, etc, ha informado Policía Nacional en un comunicado.

En los vídeos se pone un "especial interés" en mostrar no solo a las víctimas animando a que denuncien, sino en enviar un mensaje a todas aquellas personas que son testigos de este tipo de situaciones, con la intención de evitar que muestren su indiferencia.

El director general de la Policía ha destacado que el mensaje quiere contribuir a interiorizar valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la no discriminación y ha advertido de que "el odio no tiene cabida en nuestra sociedad y ha llegado el momento de actuar y decir no al odio.

Por su parte, el responsable de la Fundación Legálitas ha señalado que la campaña se involucra en concienciar a los más jóvenes en el rechazo a cualquier tipo de discriminación.

La campaña se difundirá principalmente a través de los perfiles que ambas instituciones tienen en las redes sociales. EFE