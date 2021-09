Campaña conjunta del PP de Jaén y el de Castilla La Mancha para exigir la agilización de la A-32

El PP de Jaén y el de Castilla La Mancha han impulsado una campaña conjunta para exigir al Gobierno de España la agilización de la A-32 (Bailén-Albacete). En el marco de dicha campaña, el presidente de los populares jiennenses, Erik Domínguez, y el de Castilla La Mancha, Francisco Núñez, se han reunido en el punto kilométrico 246,4 de dicha vía para seguir dando pasos con los que reclamar la reactivación de estas obras que, según PP, "llevan tres años paralizadas".

El objetivo de esta campaña es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no se olvide de la A-32" y para ello se entiende que es el momento de retomar las movilizaciones para que las obras de la futura autovía que une Andalucía con el Levante vuelvan a coger ritmo "tras estos tres años de no haber hecho prácticamente nada" ya que en este tiempo "no se ha sabido nada de los proyectos de los nuevos tramos que quedan por construir".

Para el PP de Jaén, con la llegada de nuevos fondos europeos es el momento, "sin excusa posible, para que la dotación económica sea la necesaria para avanzar de forma decidida". Junto a estos actos, el PP tanto en la provincia de Jaén como de Albacete, presentará también iniciativas en el Congreso y mociones en los Ayuntamientos en la Diputación de Jaén.

El proyecto que en su día se planteó para convertir la N-322 desde Bailén hasta Albacete en una autovía con la nomenclatura A-32, era un punto de inflexión que permitiría vertebrar la conexión de Andalucía con el Levante. Esta vía facilitaría una salida de mercancías y una puerta de acceso para el intercambio de flujos turísticos de Andalucía y el Levante.

"Lamentablemente en la actualidad el único tramo en servicio en la provincia de Jaén es el Bailén-Torreperogil", y los únicos que se encuentran en construcción, entre Torreperogil y Villanueva del Arzobispo, son "porque el Gobierno de Mariano Rajoy dejó los proyectos e inversiones garantizadas y, sin embargo, el Gobierno del PSOE no ha puesto ni un euro más".

Domínguez ha incidido en que en los tres años de gobierno de Pedro Sánchez "no se ha hecho ningún avance en la A-32 y las obras que hay actualmente activas se deben a los compromisos presupuestarios que dejó el Gobierno de Mariano Rajoy que en los presupuestos de 2018 se quedaron aprobadas las dotaciones presupuestarias para acometer los tramos que ahora se están realizando".

En opinión del dirigente popular, esto demuestra que "la A-32 tiene el sello del Partido Popular porque el PSOE siempre que ha tenido ocasión o la ha paralizado, o la ha ralentizado, incluso ha renegado de ella cuando se opusieron a su conversión en autovía".

Por parte del Partido Popular de Jaén, también han estado presentes en la reunión la secretaria general, Elena González, el senador, Javier Márquez, el portavoz en la Diputación, Miguel Contreras, el vicesecretario de Organización, Agustín Moral, y Yolanda Sáez como vicesecretaria del PP andaluz.

MOCIONES EN DIPUTACIÓN

Este jueves el Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén presentará en el Pleno una moción para instar al Gobierno de España a que muestre su apuesta por la finalización de la A-32 Bailén-Albacete y que para ello en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 consigne "una importante dotación económica" de forma que se pueda avanzar "decididamente" con la licitación de ejecución de obra de los tramos pendientes de construcción.

También se instará al Gobierno para que planifique la inversión que reste para la finalización de la A-32 garantizando la dotación presupuestaria suficiente para los próximos ejercicios presupuestarios.

Por otro lado, en el Pleno de este miércoles en la Diputación de Jaén, el PP defenderá una moción en la que pide a la Administración provincial una línea de ayudas a los municipios para contribuir a los gastos de la pandemia, como es la limpieza de los colegios.