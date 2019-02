Camino al 26-M | Barcelona entre Colau, un preso... y un auténtico friki

Si hay algún ayuntamiento en España acostumbrado al colorido político y al multipartidismo, ese es el de Barcelona. Es fácil olvidar alguno de los siete partidos que se reparten sus 41 concejales. A saber:

Un mapa que, quizás, varíe menos en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo porque ya es muy variado de por sí. Como lo son las características de sus candidatos. Como si fuera el cásting para un reality-show de políticos, tenemos a Ada Colau (volumen dos), un preso, un hermano de un ex presidente de la Generalitat de Cataluña, un ex primer ministro francés (sí, francés), el responsable de la organización de empresarios de la región... y un outsider alemán. El que vote en blanco es, realmente, porque quiere.

He pres la decisió d'encapçalar una candidatura integradora, solvent i transversal per guanyar l'alcaldia de Barcelona. Vull liderar un projecte de transformació de la ciutat sòlid i rigorós per situar Barcelona, de nou, al centre de tot.

