El cambio de fases en la desescalada, lo más destacado de la mañana política

Como cada viernes, los cambios de fase en la desescalada han centrado la actualidad política en España. Madrid y Barcelona, además de gran parte de Cataluña y Castilla y León, han pasado a la fase II, mientras que la mayoría de España ha entrado ya en fase III

Toda España, en fase II o fase III

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha informado este viernes del avance de estos territorios a la última fase de la desescalada, la anterior a la llamada "nueva normalidad", en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado prorrogar por última vez el estado de alarma.

Serán 25 millones de ciudadanos los que pasen el lunes a la fase III, un 52 % de la población.

Así queda el mapa del cambio de fases en la desescalada. @COPE �� pic.twitter.com/RoB31FWbKC — Ric Rodríguez Maeso (@rrodriguezmaeso) June 5, 2020

Los nombramientos "a dedo" de Sánchez

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha nombrado (o renovado en su cargo) 22 directores generales a personas que no se han enfrentado a una oposición pública. El sueldo anual de cada uno de ellos ronda los 80.000 euros. El último y más polémico, el mejor amigo de Pedro Sánchez, el arquitecto Ignacio Carnicero.

No es que Sánchez haya sido el primer presidente en echar mano de algún alto cargo para la Administración que no fuese funcionario, pero sí es el que más ha abusado de esta prerrogativa. Aznar lo hizo en dos ocasiones, por las once de Zapatero y las doce de Rajoy. La diferencia está en que entre estos tres expresidentes suman 25 no funcionarios en 15 años de Gobierno, mientras que Sánchez ya ha nombrado 22 no funcionarios en apenas dos años en La Moncloa.

Vídeo

Herrera asegura que Sánchez empeñó su carrera "en la negación de su negligencia"

En su monólogo, el comunicador ha analizado el viva al 8 de marzo pronunciado por el presidente del Gobierno en el Congreso:

"Esas alertas exhiben un tanto de responsabilidad a las Comunidades Autónomas que tienen la suya ,desde luego, pero dependían y dependen del Gobierno de España, es el primero y único que tiene la información de instituciones internacionales. Sánchez desafío a la Justicia con ese ese grito, ese bramido del "¡Viva el 8-M!" y empeñó su carrera política en la negación de su negligencia, ahora un juez ya ha sentenciado que eso no sale gratis, es el comienzo porque ahora efectivamente este mantra del esto no se podía prever con algunas informaciones que se van conociendo, a lo mejor no sirve de tanto. Es verdad que el recorrido judicial de algunas querellas no está nada claro, dos querellas que se han rechazado contra Fernando Simón, acusado de homicidio imprudente, argumentan que los hechos no son constitutivos de delito es decir, no tiene responsabilidad penal, eso tiene un difícil encaje, tienen difícil encaje pero seguramente por otros caminos, como los laboral, en la anterior lo laboral tiene más recorrido".

Audio

Pedro Duque asegura que el Gobierno no desoyó ninguna alerta internacional

El ministro de Ciencia e Innovación Pedro Duque no conoce alertas sanitarias que el Gobierno haya desoído en convocatorias como el 8-M o cercanas al estado de alarma decretrado a mediados de marzo. En una entrevista este viernes en "Herrera en COPE", el ministro asegura que es "sectario" pensar que el Ejecutivo pudiera haber ocultado información sobre el coronavirus en aquellos días. "En esos momentos no se sabían las cosas. No se sabía que los asintomáticos contagiaban, por ejemplo. El único mea culpa que podemos asumir es que la ciencia no fuera capaz de detectar todo esto a la velocidad con la que se propagaba la pandemia. A toro pasado todos sabemos lo que teníamos que haber hecho", ha asegurado Duque.

