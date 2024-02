Camarena y À Punt buscan "enamorar" al público con 'Tupper Club', un concurso donde famosos "cocinarán la diversión"

El chef Ricard Camarena, de la mano de À Punt, buscará "enamorar" al público con 'Tupper Club', un nuevo concurso donde un total de 30 famosos y caras conocidas del panorama valenciano "cocinarán la diversión".

Entre los aspirantes para ganar "el preciado tupper dorado" se encuentran Carboni, María Abradelo, Paco Nadal, Sacha, Carmen Juan, Cabra Fotuda, María Juan, Jandro, Óscar Tramoyeres y otros muchos más.

El cocinero Ricard Camarena, el director general de À Punt, Alfred Costa, y algunos de los concursantes del programa han presentado este miércoles el espacio de cocina, que se estrenará el sábado 17 de febrero, a partir de las 22.00 horas, en el canal autonómico valenciano.

'Tupper Club' es un concurso gastronómico con tintes de reality show, que busca poner a prueba las dotes culinarias de 30 personajes famosos en el ámbito territorial. En total se han grabado 10 programas y en cada uno de ellos participan 3 protagonistas, que no sabrán quienes son entre ellos hasta después de haber criticado "sin piedad" los platos de los otros 'desconocidos' contrincantes.

De este modo, cada uno de los concursantes tendrá que cocinar en su casa un plato que depositará en tres tuppers: uno para el cocinero Ricard Camarena y otros dos para los dos rivales que también darán su valoración.

Las grabaciones se han realizado en Ricard Camarena Restaurant, en las casas de los concursantes y en 'La Cambra' en el Mercado de Colón de València.

"SIN PIEDAD" A POR EL PREMIO

Camarena ha destacado que pasaron "momentos muy divertidos" porque los concursantes "iban a saco" con las críticas y no tuvieron "piedad". "He intentado en cada programa asumir el rol que me tocaba, en función de los invitados y de la dinámica que llevaba cada uno de ellos", ha manifestado.

El cocinero ha afirmado que en todo momento ha apostado por ser "muy didáctico" con los concursantes "no ser muy duro con las valoraciones y aportar consejos culinarios para que lo hagan mejor la próxima vez".

En este sentido, el chef ha indicado que es un formato "totalmente diferente" a 'Cuineres i Cuiners' y que por ello aceptó participar en él después de "varios intentos del director", David Barragán, ha desvelado.

Preguntado por el nivel de los concursantes que han participado, ha señalado que "no se puede generalizar, me he encontrado de todo, gente que incluso podría tener un restaurante y otra gente no tenía ni idea, pero tenía mucha cara y eso es muy importante", ha indicado entre risas. "He encontrado platos incomibles y otros que estaban muy buenos", ha afirmado.

"ALGUNO PODRÍA TENER UN RESTAURANTE"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cocinero y presentador del programa ha recordado que se han "vivido momentos entrañables" a pesar de que considera que "la gente ha sido muy competitiva y todos se querían llevar el trofeo a su casa".

El director general de À Punt, Alfred Costa, ha comentado que es "un producto muy nuestro, que nos identifica mucho como pueblo y que pone valor la calidad de los cocineros que generosamente han participado en este programa".

'Tupper Club' es un espacio que combina "caras conocidas, gastronomía y mucho humor". "Si a esto le sumas que el maestro de ceremonias es un cocinero de la talla de Ricard Camarena, "la propuesta es redonda", ha apuntado Costa.