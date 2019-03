Cámara vasca pide incluir la Seguridad Social en el calendario de traspasos

El Parlamento Vasco ha instado este jueves al Gobierno autonómico a incluir con carácter prioritario en el calendario de transferencias pendientes la competencia en materia de Seguridad Social, tal y como está recogida en el Estatuto de Gernika.

Esta demanda se contempla en una enmienda transada entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, a una iniciativa original del EH Bildu, que la coalición abertzale también ha apoyado y que ha contado con el voto en contra de los parlamentarios populares.

La Cámara vasca pide que se introduzcan las competencias relativas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en el calendario de 33 traspasos que el Gobierno central ha remitido al vasco, del que ha quedado excluida esta materia.

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha pedido al Gobierno Vasco que "deje de vender la moto de que todo avanza" en la negociación de las transferencias con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque a su juicio para que se reconozcan a Euskadi competencias en el ámbito de la Seguridad social debe cambiar el sistema de relación entre ambos gobiernos.

Por su parte, Joseba Egibar (PNV) ha precisado que no solo hay que pedir al Ejecutivo central este traspaso, sino que al vasco se le debe solicitar que prepare una propuesta concreta para que no ponga como "excusa" la "complejidad" para no negociarla.

Desde Elkarrekin Podemos, Lander Martínez ha denunciado el incumplimiento del Estatuto de Gernika durante 40 años y ha precisado que "no se trata de demandar la transferencia", sino de defender un sistema de Seguridad Social "público, universal y de calidad".

El socialista José Antonio Pastor ha abogado por asumir la competencia en los términos recogidos en el Estatuto, pero sin poner en riesgo el carácter unitario de la Seguridad Social y ha confiado en que se materialicen todos los traspasos recogidos en el calendario porque "el Gobierno va a seguir gobernando hasta el día de las elecciones".

Por último, Antón Damborenea (PP) ha advertido que su grupo es el único que defiende la Constitución y el Estatuto de Gernika y ha reiterado que está de acuerdo con la asunción de la competencia en los términos fijados por el Tribunal Constitucional.