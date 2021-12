La Cámara de Comercio, satisfecha con la implantación del 'certificado Covid' en Canarias

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife celebra este lunes la aprobación del uso del 'certificado COVID' como medida de control de la pandemia por parte del TSJC porque es una forma de "frenar" los contagios del virus minimizando el daño que se pueda ocasionar sobre el tejido empresarial canario, gravemente dañado desde la llegada de la pandemia.

"Es una opción que hasta ahora no había sido posible aplicar, y permite compatibilizar la actividad de las empresas con la creación de espacios sanitariamente seguros sin que ello suponga un perjuicio para las empresas. Esto ha sido posible gracias a la alta tasa de vacunación que tenemos en Canarias, pero además esta medida puede servir de aliciente para que aquellas personas que hasta ahora no han querido acudir a vacunarse decidan hacerlo", comenta en una nota el presidente, Santiago Sesé.

En esa línea, sostiene que esta medida se torna "imprescindible" ante la cercanía de las navidades.

"No debemos olvidar que para Canarias el invierno es la temporada alta, y volver a sufrir un rebrote tan grave como el vivido el año pasado puede ser un varapalo del que muchas empresas podrían no recuperarse. Por eso, debemos compatibilizar el certificado COVID con el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico para que las empresas no se vean obligadas a detener su actividad", indica.

Sin embargo, puntualiza, "no debemos olvidar que el 'certificado COVID' es una herramienta más para controlar la pandemia, pero todavía corremos el riesgo de que se produzcan repuntes, especialmente de cara a la variante 'ómicron' del virus".

Por eso, prosigue, "se torna necesario seguir haciendo un llamamiento a la responsabilidad a la sociedad para no caer en una sensación de falsa seguridad y seguir siendo cautelosos con el virus durante estas fechas navideñas".

CONTROL EFICIENTE EN PUERTOS Y AEROPUERTOS

El presidente cameral también ha insistido en la necesidad de incrementar el personal en puertos y aeropuertos para, de este modo, realizar un control del certificado de vacunación que evite la formación de largas colas que generen un efecto negativo sobre los visitantes al archipiélago.

"La ventaja que tenemos al ser territorio insular es que nos resulta muy sencillo controlar sanitariamente a aquellas personas que viajan a Canarias. Pero este control no puede ni debe ser una molestia para los pasajeros que acaban de llegar al archipiélago, ya que no responde al turismo de calidad que nos centramos en ofrecer", apunta Sesé.

Desde la entidad cameral se considera que este control debe ser "imprescindible, pero también ágil y eficiente, por lo que se debe dotar a puertos y aeropuertos de personal suficiente para evitar la formación de estas largas colas".