Cámara de Comercio comienza 2024 "a pleno rendimiento" y confía en concluir las obras en el primer semestre

Las obras de reparación de la Cámara de Comercio de Zaragoza concluirán en el primer semestre del 2024, previsiblemente en marzo o abril. Por ello, desde la institución afrontan el nuevo año "animados", con nuevos productos y su actividad "a pleno rendimiento".

Aunque los trabajos "avanzan a buen ritmo", es "complicado" compatibilizarlos con la labor diaria en las oficinas de la institución, en el paseo Isabel la Católica, que también se están renovando, han indicado fuentes de la Cámara de Comercio de Zaragoza a Europa Press.

Desde el pasado mes de junio, cuando las caída de dos rayos provocó un incendio en el edificio, se llevan a cabo labores de limpieza y recuperación para devolver a la sede de la Cámara de Comercio, catalogada como Bien de Interés Cultural y edificio icónico para la ciudad, a su esplendor habitual.

En concreto, las intervenciones en la sede de Cámara de Zaragoza van desde el cambio de todo el sistema eléctrico, a la recuperación y limpieza de vidrieras

En cuanto al personal, que está reubicado, por un lado, en unas oficinas de la calle Uncastillo de Zaragoza, y la plantilla del Consejo Aragonés de Cámaras, en un local junto a éste, trabaja "de forma completamente presencial" desde el verano.

Además, los empleados de Función Pública, con labores de atención al cliente y certificaciones empresariales, permanecen en la sede cameral, junto a la puerta del faro.

CAMPAÑA DE APOYO

Desde el mes de septiembre, la Cámara de Comercio mantiene abierta una campaña de apoyo entre las empresas y entidades de su entorno, a la que ya se han sumado en torno a un centenar de ellas. "Ha habido bastante buena respuesta, con colaboración tanto monetaria como en especie", han precisado las citadas fuentes.

"Agradecemos cualquier aportación, pero especialmente la de las pymes y autónomos, que a pesar de que no participa con grandes cuantías económicas supone un importante esfuerzo para ellas", han añadido.

Una vez finalice el proceso de recuperación, Cámara de Comercio tiene previsto organizar un homenaje para todas las entidades colaboradoras. La campaña continúa abierta para todas aquellas empresas que quieran adherirse.

ACTIVIDAD 2024

Así, este 2024 llega con nuevos productos, formaciones y soluciones para las empresas de Zaragoza y Aragón, han afirmado, "no solo no nos hemos paralizado, sino que no hemos dejado de hacer absolutamente nada".

"Contamos con una red de instituciones y entidades que nos han alquilado o prestado sus instalaciones para realizar las acciones o eventos que nos hemos podido llevar a cabo en nuestra sede", han agradecido.