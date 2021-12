La Cámara de Barcelona afirma que la sentencia sobre las vocalías no tiene "ninguna afectación"

La Cámara de Barcelona ha asegurado que la sentencia hecha pública este lunes por el Juzgado Contencioso Administrativo 15 de Barcelona que anula los resultados de seis vocalías en las últimas elecciones no tiene "ninguna afectación".

Fuentes de la entidad han subrayado este lunes que las sentencias "no son firmes y su firmeza no se espera antes de las próximas elecciones".

Han recordado que hasta el momento ha habido seis sentencias de los más de 20 procesos iniciados y que cuatro han sido favorables a la Cámara, y estos dos no lo son de forma parcial.

La sentencia ha estimado parcialmente dos recursos contra las elecciones de la Cámara de Barcelona de mayo de 2019 y ha anulado los resultados definitivos de seis vocalías por "vulnerar el derecho a la igualdad".

El texto apunta que el sistema de votación electrónica en remoto "no realizó" una identificación de los votantes que permitiera su identificación plena y fehaciente.

El texto apunta que, si fue necesario un proceso de revisión de identidades después de la votación, "es claro que el sistema no garantizaba la identificación fehaciente del votante".

El tribunal no ha admitido el recurso acerca de una posible vulneración del principio de igualdad al no constar las instrucciones para votar en inglés "por no ser el inglés idioma oficial".