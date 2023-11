Camacho acusa al PSOE en la Diputación de "perjudicar" a la ciudadanía para "tratar de menoscabar al PP"

El portavoz del PP en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, ha considerado que el PSOE es capaz "de perjudicar a sabiendas a los ciudadanos con tal de no exigir nada a su jefe Pedro Sánchez y de tratar de menoscabar al PP".

Así lo ha indicado en una nota tras el pleno ordinario celebrado este martes, donde se han rechazado las mociones 'populares' y una enmienda a la que planteaban los socialistas "para pedir al Gobierno de España un plan especial de empleo para el campo en lugar de circunscribirlo solamente a la Junta".

"La Diputación está para resolver, sobre todo, los problemas de los municipios más pequeños y esto de El Condado es justo lo contrario. El PSOE ha condenado hoy con su voto a cerca de 20.000 vecinos de El Condado a pagar más impuestos por un bien básico de primera necesidad. Incluso la propia alcaldesa de Sorihuela del Guadalimar ha votado a favor de que sus vecinos paguen mucho más por un bien básico", ha dicho.

Camacho ha afirmado que la Administración provincial es la titular de esta red de abastecimiento y el PP pedía en su moción solicitar al Ejecutivo central el cese en la aplicación del principio de recuperación de costes de las obras hechas para mejorar el sistema, "como se hizo estando Rajoy de presidente con la primera parte de esta intervención de más de tres millones de euros que no se repercutió a los ciudadanos".

Ahora, según ha afeado, la Diputación "no pide esta excepción, pese a que se comprometió a ello en 2020 con los alcaldes de los municipios afectados", lo que "ha disparado la factura de cerca de 20.000 vecinos".

"Están pagando el doble, el triple e incluso más por el servicio, ni es capaz la institución provincial de asumir este sobrecoste de algo más de 200.000 euros anuales, cuando la Diputación cuenta con un presupuesto de más de 300 millones de euros", ha añadido.

Con respecto a la segunda moción del PP, también ha criticado que "el PSOE haya sido capaz "de dejar a la ciudad de Jaén y los municipios cercanos sin los beneficios de organizar el campeonato de España de kárate que ya habían cerrado" y que hubiera supuesto beneficios para alojamientos, restaurante y otros negocios.

"Han privado a los ciudadanos jiennenses de todo esto y de este evento deportivo por puro y zafio interés político, solo para que el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento del PP no recogiera los frutos de su organización, sin comunicárselo y enterándose por un mail de los empresarios quejándose de que no se iba a realizar en Jaén porque el nuevo equipo de gobierno no quería, cuando era la primera noticia que tenía", ha declarado.

Camacho ha agregado que por unanimidad se ha votado a favor de que la Diputación solicite a la Real Federación Española de Kárate el Campeonato de España de Kárate en Jaén capital.

Además, ha mostrado su malestar por el rechazo de la enmienda a una moción el PSOE para solicitar el plan de empleo especial "no sólo a la Junta de Andalucía, como se ha aprobado finalmente con los votos socialistas y abstención popular, sino a todas las administraciones a través de un Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) extraordinario".

Así, cada administración, Gobierno de España, andaluz y Diputación, abonaría su parte correspondiente, "algo que solicitaron los socialistas en esta misma administración en 2012, 2016 y en otras ocasiones, cuando era Rajoy el presidente del Gobierno de España, pero curiosamente ahora que es Pedro Sánchez ya no lo piden y sí en solitario a la Junta cuando es del PP, no antes".

Por otra parte, Camacho ha puesto el acento en las "reiteradas ampliaciones de crédito presentadas pleno tras pleno", lo que "demuestra la chapucera planificación de los presupuestos".

La Diputación, impulsada por el Grupo Popular, ha rubricado además una 'Declaración Institucional de condena del ataque terrorista sufrido por Israel el 7 de octubre de 2023'.