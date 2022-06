Calvo (VOX): "Si el Gobierno PP-Cs no quiere nuestra compañía, tampoco tendrá nuestro apoyo"

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, ha reprochado a Ciudadanos que no compareciera en una rueda de prensa conjunta sobre ayudas a autónomos y pymes y ha manifestado: "Si el equipo de gobierno PP-Cs no quiere nuestra compañía, tampoco tendrá nuestro apoyo".

La rueda de prensa estaba anunciada con la comparecencia de la consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, de Cs, y el portavoz municipal de VOX, Julio Calvo, para presentan una nueva propuesta del programa de incentivos al consumo 'Volveremos'.

Una hora antes de la convocatoria, se ha comunicado que se cancelaba la rueda de prensa prevista en la que asistía Carmen Herrarte, pero VOX ha decidido mantenerla. Este grupo ha lamentado la decisión de Cs de no salir junto a Julio Calvo y ha afirmado: "Cs ha puesto en marcha el cordón sanitario".

Calvo ha explicado que el motivo de la rueda de prensa era para gestionar una partida de 695.000 euros de ayudas a autónomos y pymes y "a la vista de las dificultades del equipo de gobierno para gestionarlas, desde VOX intentamos llegar a acuerdos, pero si no quieren nuestra compañía, no tendrán nuestro apoyo".

En rueda de prensa, Calvo ha lamentado que en junio esa partida de 695.000 euros "no haya tenido desarrollo, ni esfuerzo para hacer la convocatoria de las ayudas". Ha recordado que quedan seis meses y ha confiado en que el equipo de gobierno "sea capaz de ejecutarla". "Si no hay posibilidad de llegar a acuerdos, no será por nuestra parte, que siempre ha habido la máxima disponibilidad".

"FALTA DE CONFIANZA Y DESCORTESÍA"

Julio Calvo ha abundado en que la rueda de prensa debería ser con uno de los partidos del gobierno municipal para dar cuenta de los intentos de acuerdos para facilitar la gestión de algunas partidas presupuestarias a las que VOX introdujo enmiendas en los presupuestos.

"Por razones que desconocemos --ha relatado Calvo-- han desconvocado la rueda de prensa y no concurrir a la misma es una descortesía y falta de confianza hacia nosotros que nos sorprende y disgusta", ha opinado.

Ha abundado al señalar que han intentado llegar a acuerdos con el gobierno en todo lo que sea facilitar la vida de los ciudadanos y que sea beneficioso a la ciudad, "actuando con absoluta lealtad y responsabilidad hacia nosotros mismos y los votantes".

Ha concluido al reiterar: "No entendemos que se nos requiera nuestro apoyo, cuando parece que no quieren nuestra compañía. Apoyo sí, pero compañía no", ha resumido.