Calvo (VOX) destaca la buena sintonía con la alcaldesa, aunque tengan planteamientos "distintos"

El portavoz del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, tras un encuentro con la alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado la "buena sintonía" entre ambas formaciones, aunque ha aclarado que son diferentes y con "planteamientos distintos en algunos asuntos".

Julio Calvo, tras un encuentro con Natalia Chueca este miércoles, enmarcado en la ronda de reuniones con los distintos grupos municipales de la oposición, ha puesto de relieve que, por su parte, "no va a encontrar, jamás, una oposición frontal".

No obstante, ha querido matizar que tiene planteamientos diferentes en varias cuestiones. Por ejemplo, Calvo ha reconocido que la candidatura de Zaragoza para ser Capital Europea del Deporte 2026, "en la que insiste la alcaldesa", a la formación de VOX les suscita "bastantes dudas".

"El Ayuntamiento tiene que afrontar temas mucho más importantes como la reindustralización, la financiación de la depuradora de aguas residuales que está al fin de su vida útil, los accesos a Plaza o la seguridad en el Casco Histórico. Hay temas mucho más importantes que la ciudad del Deporte", ha subrayado.

RELACIÓN CON VOX

El portavoz de VOX ha sostenido que la conversación del encuentro de este miércoles se ha centrado en "cuáles iban a ser las relaciones entre VOX y el Partido Popular o entre el grupo municipal del PP y VOX" que no van a cambiar "sustancialmente" respecto al anterior mandato.

Según ha comentado, estas relaciones se basan en la "confianza", "lealtad" y en "una sana discrepancia cuando existan motivos para que la haya". Ha afirmado que VOX no va en contra, ni a hacer una "oposición frontal" como la que "demostró tener Zaragoza en Común, Podemos y, sobre todo, el Partido Socialista", aquello del "no por el no".

"Nosotros --ha avanzado-- juzgaremos cada una de sus iniciativas con imparcialidad, interés y atendiendo siempre a los problemas y necesidades de la ciudad; contarán con nuestro apoyo en aquellas iniciativas que nos parezcan razonables".

PROPOSICIONES NORMATIVAS

En relación a los presupuestos de la ciudad para 2024, Julio Calvo ha contado que no disponen del borrador y que el Gobierno de la ciudad "todavía" no se los ha enseñado. El portavoz ha aprovechado el encuentro para poner encima de la mesa dos proposiciones normativas que afectan al reglamento del taxi y a rebajas fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La intención es "rebajar para aumentar las bonificaciones en esos tres impuestos, en aquellas empresas o entidades que amplíen plantillas en Zaragoza y que inviertan" en la ciudad.

"Una de las condiciones que pusimos es que mientras no se tramitaran las proposiciones normativas, no íbamos a debatir los presupuestos --ha subrayado--. En el mandato pasado algunas de nuestras proposiciones normativas tardaron más de un año en tramitarse".

Por ello, ha confiado en que las propuestas ahora se tramiten "con rapidez" para poder abordar pronto los presupuestos.

ASIENTOS EN FRENTE

Julio Calvo ha explicado que los ediles de VOX se sientan en el pleno del Ayuntamiento en la bancada de la izquierda para estar frente a los concejales del Gobierno del PP, no a su lado, algo que ha calificado de "anecdótico".

"Si nos sentamos enfrente --ha argumentado-- es para escenificar la oposición a la que nos condena la negativa de Natalia Chueca a contar con nosotros en el Gobierno de la ciudad. Ahora mismo tendría la posibilidad de tener un gobierno mucho más estable que el que tiene, a falta de un voto, cuando con nosotros podría contar con una mayoría de 19 concejales".

INVERSIÓN

El portavoz de VOX ha afirmado que una de las prioridades, tanto en Zaragoza como a nivel nacional, es atraer nuevas inversiones y la ampliar las bonificaciones para que puedan llegar a más empresas.

"Este es uno de los principales problemas y si con el mecanismo de las bonificaciones fiscales, de alguna manera, se puede incentivar la creación de empleo, yo creo que será un paso positivo", ha concluido.