Calvo: "Se tiene que acabar la política frívola y llegar la política de mucha gestión"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que la coalición de Gobierno "funciona" y ha apuntado a una nueva etapa de "mucha gestión" y menos "política frívola" tras su reestructuración por la salida de Pablo Iglesias.

Antes de entrar en un acto sobre el exilio español organizado por la Casa de América, Calvo ha resaltado el trabajo de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que "tiene un trabajo muy importante para un país que se encamina a generar empleo".

Según Calvo, este nuevo empleo permitirá "achicar" la despoblación y entrar en otros espacios de reflexión demográfica, todo ello con una perspectiva feminista, "para que las mujeres no sean las que paguen habitualmente cualquier cambio a peor".

"España tiene una gran oportunidad, a la que necesitamos ir con las mejores de nuestras virtudes, con la mejor versión de todos y cada uno de nosotros. Se tiene que acabar la política frívola, en falso, y tiene que llegar la política de silla, de mucho papel, mucha gestión y mucho expediente", ha asegurado.

En su opinión, la "discusión" tiene que centrarse en el desempleo, las empresas, el cambio climático y el feminismo, y con ese propósito están trabajando con la nueva ministra de ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, y con la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, porque "el Gobierno está para el país", aunque los partidos políticos que lo forman tengan diferencias.

EL GOBIERNO "NO ESTABA" EN LAS ELECCIONES MADRILEÑAS

Por otra parte, ha indicado que el Ejecutivo central "no estaba en las elecciones madrileñas", como "no estuvo" en Cataluña ni en Galicia ni en el País Vasco, aunque no ha restado importancia a los resultados, que ha calificado de malos.

"Nadie va a quitar hierro a la importancia que han tenido las elecciones de Madrid ni a lo que significan también para nosotros estos resultados, que han sido francamente malos", ha expuesto.

Calvo ha hecho hincapié en que hay que respetar los procesos electorales y las instituciones, que es "lo que dice nuestra Constitución".