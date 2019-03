La vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha asegurado que su partido no consentirá a la ultraderecha generar desmemoria y ha recriminado a PP y Ciudadanos que sean cómplices de las iniciativas de Vox.

Calvo ha hecho estas consideraciones durante un acto de partido en Armilla (Granada) y después de que un representante de Vox hablara ayer de "buscadores de huesos" en el Parlamento de Andalucía para referirse a la memoria histórica.

La dirigente socialista ha recordado el sacrificio enorme de "muchos compañeros" que se tuvieron que exiliar o que siguen sin identificar en las cunetas.

"Si la ultraderecha se ha creído que vamos a consentir la desmemoria se lo pueden ir quitando de la cabeza ya, porque forma parte de los derechos constitucionales", ha resumido la vicepresidenta del Gobierno.

Calvo ha recordado que en las próximas elecciones generales está en juego un modelo de sociedad y de país y hay que dejar atrás "la tenebrosa dictadura con una constitución que era de todos".

"Si alguno no tiene memoria y otros llegaron anteayer, el PSOE le va a contestar limpiamente con el voto el 28 de abril. Porque no es un detalle menor, no es un programa electoral, estamos cuestionando un modelo", ha recalcado la socialista.

"No vamos a ir atrás, a regresar a la casilla de salida del esfuerzo de 40 años", ha adelantado Calvo, que ha reprochado al PP que haya tardado "un minuto" en perder el rumbo "frente a una ultraderecha que nos recuerda tiempos que hemos dejado atrás".

También en clave andaluza, Calvo ha considerado que los presidentes de PP y Ciudadanos, Juanma Moreno y Juan Marín, tendrán que pedir a sus partidos que expliquen por qué impidieron un presupuesto beneficioso para Andalucía.

"Le han declarado el 155 también al feminismo, porque se lo declaran a todo lo que se mueve en la política española", ha añadido Calvo, que ha recalcado que "hay que ser muy valiente para ser moderado".