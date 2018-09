La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado que el Gobierno no va a romper ni a alterar el marco constitucional para hacer política.

Lo ha hecho en un acto del PSOE en Santiago de Compostela en el que ha estado acompañada por dirigentes socialistas gallego. La vicepresidenta ha asegurado que España se encuentra ante "un proceso emocionante y constructivo, pero también inquietante".

El Ejecutivo se enfrenta a "una tarea muy profunda, pero muy emocionante" en referencia a la situación en Cataluña, donde el Gobierno de Quim Torra continúa con sus provocaciones. En el proyecto socialista, asegura "cabe todo el mundo, incluida Cataluña", por lo que reclama al resto de partidos que "arrimen el hombro" en este caso.

"Todos somos iguales en territorios y en derechos, todos, en un marco constitucional que a España le ha costado una historia complicada y nadie lo va a romper y nadie lo va a alterar y todo el mundo va a hacer política en el espacio donde existe mi libertad, pero también la tuya", ha añadido.

Carmen Calvo ve a algunos partidos "creando tensiones", en especial a un "Partido Popular que no sabe lo que le ha pasado".

"Tiene que empezar por el principio y el principio es que ha perdido el gobierno legítimo y legal de España por corrupción", ha proseguido.

Frente a este partido, según la vicepresidenta del Gobierno, está el PSOE, "el partido que ha defendido a España siempre" y "el mejor partido de este país" tras unas primarias del PP que han demostrado, según ella, que no tiene "tantos militantes" como decían los datos.

Respecto a Ciudadanos, ha censurado su voluntad de adelantar las elecciones en una situación en la que acusa al partido naranja de inexperiencia en la gestión.

"Queremos elecciones ya mañana que me conviene a mí, pero no le convienen a los ciudadanos que llevan siete años aguantando lo que no está en los escritos", ha zanjado.