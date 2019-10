Calvo: El PSOE no se ha movido ni se moverá de su propuesta de federalismo

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que el PSOE "no se ha movido ni se moverá" de su propuesta de federalismo y ha insistido en que la posición territorial del partido "es equilibrada, profundamente democrática y constitucional".

Calvo, que participa en varios actos en Extremadura, se ha referido así a algunas informaciones en las que se indica que el PSOE habría eliminado de su programa electoral las llamadas declaraciones de Granada, de 2013, y Barcelona, de 2017, referidas a su posición territorial.

Según ha dicho, "vivimos en unos tiempos en los que la gente acaba teniendo acceso a opiniones o documentos que no son los definitivos" y ha recalcado que hasta que el órgano correspondiente no apruebe el programa electoral "no existen más que documentos que se cruzan".

A su juicio, lo importante es que el PSOE es "un partido de principios e histórico, que evoluciona y que mantiene posiciones y límites que son conocidos por todo el mundo" y "mientras que algunos oscilan entre el blanco y el negro, los socialistas ocupamos ese espacio de equilibrio constante".

Calvo ha señalado que el PSOE entiende que las autonomías se pueden seguir perfeccionando y mejorando, pero no piensa que la salida sea "una recentralizacion del modelo autonómico ni hablar de una España uniforme o de romperla".

"Lo que dijimos en Granada sirve para el futuro político de España y de ahí no nos hemos movido ni nos vamos a mover, porque estamos convencidos que en 40 años se ha hecho algo histórico como es sentirnos extremeños y españoles, vascos y españoles o murcianos y españoles", ha señalado Calvo, para quien "eso es un tesoro y el PSOE es el garante de todo esto"

Carmen Calvo ha indicado que el PSOE seguirá desarrollando un modelo que se parezca al de Alemania, Canadá, Estados Unidos o Australia.

Por otra parte, ha asegurado que el Gobierno confía en que no se produzcan actos violentos en Cataluña con motivo de las elecciones del 10N o en la jornada de reflexión.

En cuanto al anuncio de una investigación a la actuación de los Mossos por parte de la Generalitat, Carmen Calvo ha dicho que "lo último" que tendría que hacer el presidente catalán, Quim Torra, "es poner el foco en el trabajo tan complejo y profesional de un cuerpo del que nos sentimos orgullosos todos los españoles por lo que han tenido que afrontar".