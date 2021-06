Calvo pide a los líderes de Colón "que no sean cobardes y se hagan la foto"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido "que no sean cobardes y se hagan la foto" a los líderes políticos del PP, Vox y Cs que asistirán el domingo a la manifestación de la madrileña plaza de Colón en contra de los indultos a los independentistas condenados por el "procés".

En una entrevista en TVE, Calvo ha criticado que en los últimos días algunos dirigentes políticos se hayan mostrado ambiguos respecto a su participación en la concentración de Colón.

"Llevan ya dos o tres días diciendo 'bueno, iremos pero no nos vamos a poner', 'iremos pero queremos que la foto sea de los monumentos', 'vamos pero no vamos' y algunos no van porque tienen cosas que hacer", ha ironizado al respecto.

Así que ha pedido a todos "que sean más valientes" si lo que pretenden es "lanzar el mensaje de que la derecha española está radicalizada y unida contra Cataluña".

Eso sí, les ha acusado de lanzar "mentiras cobardes" respecto a la tramitación de los indultos cuando la oposición afirma que son ilegales, que no se pueden conceder con informe en contra del tribunal sentenciador o que requieren arrepentimiento.

Argumenta Calvo que están "enredando y confundiendo a la ciudadanía", sobre todo cuando un partido como el PP, ha destacado, "no tiene ninguna propuesta para Cataluña" pese a ser responsable último de toda esta crisis por su actitud en el desarrollo del "procés" que desembocó con las condenas del Tribunal Supremo.

Incluso ha reprochado a este partido que esté alentando el enfrentamiento con "toda Cataluña" y de esta comunidad "con España".

No ha querido la vicepresidenta adelantar fechas sobre cuándo estarán resueltos los expedientes de los indultos solicitados para los promotores del "procés" y que se tramitan "como todos" en el Ministerio de Justicia.

Pero sí ha asegurado que el Gobierno tomará una "decisión política" al respecto, al amparo de una figura como la del indulto, que tienen todas las democracias y que funciona como "contrapeso" entre los tres poderes del Estado. EFE