Calvo pide "dejar de utilizar" a Venezuela como "comodín" para hacer política

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido este jueves de la "saturación" de que "Venezuela sea el comodín para hacer política de mucha gente", de modo que "hay que respetar a Venezuela, que es un país muy cercano para España por las relaciones mutuas, y dejar de utilizarla como comodín, más allá del deseo de paz de civil y cívica, que haya elecciones cuanto antes con garantías y un Gobierno que represente a la mayoría de los hombres y mujeres".

Así lo ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a los periodistas en una visita al Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), después de ser preguntada por que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores le han reconocido "en privado" que "efectivamente era un error reconocer a un presidente que no quiere convocar elecciones libres".

Al respecto, Calvo ha aclarado que "la política exterior es del Gobierno y de nadie más de ningún otro partido político, ni de nadie más que las posiciones políticas que fija el Gobierno de manera formal", a lo que ha agregado que "el Gobierno no tiene ninguna posición diferente que la mantenida a lo largo del tiempo en esta situación crítica para Venezuela".

Tras indicar que "la Embajada Española está para proteger los intereses de España y nuestros compatriotas, que son muchos en Venezuela", ha calificado de "correcta" la posición que mantiene el Gobierno de España, subrayando que "hace falta la convocatoria de elecciones en Venezuela que le den la voz y la palabra a los venezolanos y sean los únicos protagonistas de su país, su futuro y las soluciones a sus problemas".

Preguntada por el futuro del líder opositor venezolano Leopoldo López, ha dicho que "las salidas y soluciones que cada uno de los líderes políticos de Venezuela tengan les pertenece a ellos y no le pertenece a ninguna decisión del Gobierno de España, que se tiene que mantener en una posición respetuosa de otro Estado y de los líderes que están en otro Estado, más allá de las obligaciones que se puedan tener en algún momento en relación al derecho internacional".

Por tanto, ha señalado que la Embajada española y sus consulados están "para proteger los intereses de España y nuestros compatriotas y no nos podemos adentrar en la política interior de Venezuela, más allá de las posiciones mantenidas", recordando que "nunca se han reconocido las elecciones que llevaron a Maduro al poder y hay que apoyar a Guaidó, como lo ha hecho Europa, para que haga la transición convocando elecciones rápidamente".

"Queremos paz en Venezuela, no nos gusta ningún movimiento que suponga inquietud y mucho menos nada que no presente paz civil entre los venezolanos en este momento", ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha indicado que "no había ningún tipo de aviso previo" de la llegada de Leopoldo López a la embajada, "porque fue primero a otra embajada y luego pensó que podía estar en la Embajada de España".