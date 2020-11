Calvo niega la polémica con Iglesias: "Hay ajustes continuos y constantes"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Presidencia, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que no ha habido "ninguna polémica" sobre la comisión del reparto de los fondos europeos tras las quejas por excluir al vicepresidente Pablo Iglesias, que enmarca en "los ajustes continuos y constantes" en el seno del Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas tras asistir al minuto de silencio convocado en la sede estatal del PSOE en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Calvo, cuya Vicepresidencia es la encargada de redactar el decreto ley de creación de la comisión, se ha referido así a las tensiones que se hicieron públicas al conocerse el borrador que excluía al vicepresidente Iglesias de ese órgano.

"Primero estaban los ministerios económicos y después el presidente ha considerado que para una mejor coordinación estemos todos. Y en este sentido pues (estarán) la Vicepresidencia Segunda y la Primera, que tampoco estaba", ha subrayado Calvo.

La vicepresidenta primera ha añadido: "Simplemente se habla de borradores y de trabajos internos en los que luego se producen modificaciones pero no ha habido ningún tipo de polémica".

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, pidió que el jefe del Ejecutivo rectificase y le incluyese en la comisión encargada de repartir los fondos de la Unión Europea tras conocerse el borrador.

Poco después de conocerse esta petición, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el jefe del Ejecutivo había decidido incluir a todo el Consejo de Ministros y no solo al equipo diseñado en un inicio de once ministros en el que no estaba incluido Iglesias. EFE