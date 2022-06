Calvo: Los que nos dedicamos a asuntos públicos tenemos que estar inmaculados

La diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha asegurado este viernes sobre la situación judicial en que se halla la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por los abusos a una menor tutelada: "Los que nos dedicamos a los asuntos públicos tenemos que estar inmaculados".

"Cuando la justicia se pronuncie, cada cual debe saber cuáles son los estándares de exigencia de su partido, y los de mi partido son muy altos", ha señalado Calvo a los periodistas antes de recibir un premio de Igualdad otorgado por UGT en Valencia.

Preguntada por si Oltra debería dimitir si, como aforada, es investigada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por la gestión de los abusos a una menor cometidos por su exmarido, la jurista ha contestado: "Cuando los asuntos están en sede judicial, en política lo correcto es no pronunciarte. Lo sabe todo el mundo y no me voy a mover de esa cuestión".

Pero, según Calvo, cuando la justicia se pronuncie "cada cual debe saber cuáles son los estándares de exigencia de su partido" y ha matizado: "Los de mi partido son muy altos, tanto que aquí, sobre algunos asuntos que yo no tengo ningún empacho, han sido expulsados de mi partido; de otros no, del mío sí".

"Cada quien sabe cuáles son los estándares de rigor ético de la formación en la que militan, los de mi partido son muy rigurosos", ha insistido la exvicepresidenta del Gobierno.

A la pregunta de si cree que el hecho de que Oltra se mantenga en el Gobierno valenciano en esa situación puede manchar la imagen del Consell, Carmen Calvo ha manifestado: "Creo que los que nos dedicamos a los asuntos públicos tenemos que estar inmaculados".