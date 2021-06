Calvo llama a PP a recuperar las neuronas para dejar Colón y discurso de Vox

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que si el PP "dejara de hacer política con las tripas y volvieran a las neuronas, saldrían de Colón y del discurso de la ultraderecha".

Pero siguen en este bucle, ha subrayado Calvo en la sesión de control al Congreso, reprochando a su interlocutora, la portavoz del grupo popular, Cuca Gamarra, que si no tuvieran el argumento de los indultos de los condenados por el 1-O, no tendrían nada de que hablar porque "no ofrecen ninguna salida a Cataluña ni al resto de España, que no sea la bronca continua".

La portavoz del PP ha vuelto a tirar de hemeroteca recordando algunas de las afirmaciones suyas y de Pedro Sánchez en contra de los indultos, como también ha hecho a continuación el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que se ha vuelto a enzarzar con Calvo a cuenta de esta medida de gracia por la que este miércoles salen de prisión los nueve condenados por el procès.

Calvo ha replicado que no retira nada de lo dicho en el pasado y ha explicado que la concesión de los indultos "no pone en solfa" por parte del Gobierno ni una sola línea de la sentencia ni del trabajo del Supremo, pero ha insistido en que la diferencia entre el PSOE y el PP es que ellos "fabricaron independentistas por minuto" y el Ejecutivo ha conseguido "abrochar Cataluña a España".

"Esa es la diferencia, se llama política y se llama neuronas", ha contestado a Gamarra al señalar que los votantes constitucionalistas catalanes se han refugiado en el PSC y han abandonado al PP y a Cs por no aportar soluciones a este conflicto.

Gamarra ha acusado al Gobierno de no tener la valentía de explicar los verdaderos motivos para conceder estos indultos, que no son otros, a su juicio, que seguir a toda costa en la Moncloa, y para ello -ha dicho-, "han traficado con la moneda de la humillación de los catalanes y los españoles".

Ha señalado que los independentistas se reafirman en la amnistía y en el referéndum de autodeterminación, en su idea de "romper la soberanía nacional y la integridad de España", por lo que ha preguntado a la vicepresidenta si ese es el camino del que habla Sánchez.

En el turno del portavoz de Vox, éste ha asegurado que si el PSOE hubiera revelado sus intenciones reales probablemente no les hubiera votado nadie y ha cargado contra el Ejecutivo por "traicionar a sus votantes y a los españoles" con una decisión que ni siquiera aplauden quienes están intentando satisfacer, refiriéndose a ERC y Junts.

"No les basta con los indultos, quieren la amnistía, la independencia. ¿Dónde van a poner la raya?", ha apuntado Espinosa de los Monteros.

Calvo se ha defendido calificando de "antiguo y peligroso" el discurso de Vox: "ustedes son el conservadurismo radical, el fascismo, que llevan en este país 200 años, repartiendo carnés de nación", algo que solo ha traído "el exilio continuo", de liberales, demócratas y republicanos.

"Es antiguo y peligroso, la única diferencia ahora es que ya no cuela" porque este país es una democracia madura y diversa "y ustedes no son los buenos de España", ha recalcado Calvo.