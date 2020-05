Calvo insta a la oposición a renovar el Tribunal Constitucional y el CGPJ pese a la pandemia: "No hay excusas"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha instado a la oposición a negociar la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, porque tienen miembros con el mandato ya caducado, y ha asegurado que es necesario hacerlo pese a la situación creada por la pandemia. "No hay excusas".

Calvo, que comparece ante la Comisión Constitucional del Senado, ha admitido que la lucha contra el coronavirus centra el trabajo del Gobierno, pero ha asegurado que hay cuestiones que no se deben posponer pese a la situación. En concreto, la renovación de órganos constitucionales y no constitucionales.

El Gobierno y las Cortes Generales deben renovar en esta legislatura más de una decena de órganos institucionales cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses. Entre esos órganos se encuentra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE), el Defensor del Pueblo o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La vicepresidenta ha recordado que estas renovaciones requieren mayorías reforzadas en el Parlamento y deben afrontarse. "De no hacerlo pronto, estaremos incumpliendo nuestra propia Constitución. Les advierto que es una preocupación importante para le Gobierno, no hay excusa ni en esta circunstancia para no alcanzar acuerdos", ha dicho Carmen Calvo.

En el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional (TC) sus integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso, o lo que es lo mismo 210 diputados. El PSOE y Unidas Podemos sólo suman 155 escaños, a 55 de la mayoría cualificada que exigen estas renovaciones.

El mandato del órgano de gobierno de los jueces, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

También está pendiente la renovación de los cuatro miembros de los 12 que conforman el Tribunal Constitucional que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado mes de noviembre.