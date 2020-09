Calvo: Gobierno negociará con los que entiendan los objetivos de presupuestos

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado hoy que muy pronto darán a conocer datos de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y ha afirmado en que los negociarán con los partidos que "entiendan los objetivos" que persigue el Ejecutivo.

Ha hecho hincapié en que al Gobierno le gustaría contar con el Partido Popular, pero ha lamentado que "les hayan dicho mil veces que les no van a ayudar", aunque sea con la abstención para poder "hacer unos presupuestos" elaborados por el actual Ejecutivo del PSOE y Podemos y no continuar con los que están en vigor, que son los de 2018 elaborados por el ministro del PP Cristóbal Montoro.

Calvo ha explicado que los objetivos del Gobierno en las cuentas de 2021 son aprovechar los 140.000 millones de fondos europeos para hacer reformas y apostar por la digitalización y el cambio climático, entre otras prioridades impuestas por las consecuencias socio-económicas derivadas de la pandemia.

En este sentido, ha defendido la gestión que hace el Gobierno de la pandemia, con un gran esfuerzo económico en ERTE, con cifras "reales, honestas y dolorosas" de los contagiados y los fallecidos, y lealtad con las comunidades autónomas.

No obstante, ha defendido que es el momento de entrar en un "espacio de más lealtad y más juego político", que no corresponde a las instituciones sino a los partidos y al Parlamento, porque "cuando no hay problemas -en la gestión de la pandemia- son muy autonomistas e incluso independentistas", pero cuando "las cosas vienen mal se reconoce al gobierno como el único capaz de resolver los problemas".

En clave autonómica, la vicepresidenta también ha defendido la relación del Gobierno con la Generalitat catalana, a la que reconoce la "misma legitimidad que a la Junta de Andalucía", y ha garantizado que actúa de acuerdo con las reglas democráticas de reconocimiento de sus instituciones y sin hacer reproches a lo que votan sus ciudadanos.

En su conferencia sobre los cuarenta años del estado autonómico, Carmen Calvo ha ensalzado el papel jugado por los andaluces en la construcción del actual estado constitucional y ha puesto en valor que supieron entender su "sitio en España" desde una concepción "moderna" del estado de las autonomías basada no en la identidad ni en cuestiones territoriales sino en los derechos de los ciudadanos.

La vicepresidenta ha reconocido que el modelo constitucional de España ha funcionado y es bueno, pero hay que "engrasar los mecanismos" porque hay alguna cuestión territorial que resolver, en alusión a Cataluña, bajo la fórmula del reencuentro, el reconocimiento del otro y el acuerdo "para sostener la unidad territorial".EFE

avl/jlg