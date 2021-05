PP a Calvo: Están de los nervios, ven que su gestión se los lleva por delante

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha cargado este miércoles contra el "desgobierno" ante el fin del estado de alarma y ha espetado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo: "Están de los nervios porque ven cómo la mala gestión de la pandemia se los lleva por delante".

En la sesión de control al Gobierno, la dirigente del PP ha culpado al Ejecutivo del "caos" por no legislar una alternativa jurídica y ha asegurado que no lo hace porque debería contar con los votos del PP, y por ello hace "pagar a todos" el "peaje de la inseguridad sanitaria".

A pesar de que ayer admitió que el plan B que propone el PP no permitiría establecer un toque de alarma, Gamarra ha destacado este miércoles la diferencia de criterio respecto al confinamiento nocturno, admitido en Baleares y la Comunidad Valenciana, pero rechazado en Canarias, Navarra y el País Vasco.

"Ni gobiernan, ni legislan, ni dejan legislar y ahora le pasan la patata caliente a los jueces", ha reprochado la portavoz del PP, que ha pedido al Gobierno que desbloquee su proposición de ley, para solucionar "el descontrol en las calles".

"Su plan B nos inquieta", ha argumentado en contra la vicepresidenta primera del Gobierno, que sostiene que el PP aspira a hacer modificaciones "para debilitar el control de la calidad de esos derechos".

Considera Calvo que hay tres cosas que al PP ha apuntado que "pintan mal para la democracia española": "saltarse el estado de alarma, incumplir la ley orgánica electoral en estas últimas elecciones y pretender multar a quien no se quiera vacunar en Galicia".

Y, tras defender que el Ejecutivo ha hecho ya "modificaciones legales muy importantes", ha sostenido que el Gobierno mantendrá "incólume la calidad del estado de derecho".

También ha ironizado Calvo con la victoria electoral del PP en Madrid. "Por fin después de muchos años han tenido ustedes una victoria electoral, ustedes no, la señora Ayuso", ha sostenido y ha argumentado que debería tenerles "tranquilos" y no en una "desesperación que no cesa". Les acusa de usar el control como una "sesión de desahogo".

Ambas parlamentarias han vivido además un choque a cuenta del Boletín Oficial del Estado. Calvo pide al PP que lo lea, para ver las reformas legales y Gamarra le ha preguntado qué BOE debe leer.

"De qué BOE quiere que hablemos, del que en el preámbulo insulta al PP com si esto fuese una república bolivariana o del que establece que hay que convocar la conferencia de presidentes que usted pisotea y que le están pidiendo hasta los presidentes autonómicos socialistas", ha espetado la dirigente del PP.