Calvo emplaza al PP a asumir ya que ha perdido la confianza de los españoles

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha emplazado al PP a hacer una reflexión de por qué salió del Gobierno y perdió la confianza de los españoles, que en una democracia representativa -ha recordado- reside en el Congreso, donde está "el voto de todos" los ciudadanos y aprobó una moción de censura.

"¿Cree que los españoles pueden tener confianza en su Gobierno?", era la pregunta que le formulaba a Calvo en la sesión de control la portavoz del PP, Dolors Montserrat, quien ha aprovechado para denunciar el "escándalo" y la "vergüenza" y la "humillación" a todos los españoles que ha supuesto que el Gobierno haya enviado a su "emisario político y vicepresidente económico", Pablo Iglesias, "a una cárcel a intercambiar presupuestos por indultos".

"En democracia no todo vale, vicepresidenta", ha exclamado la portavoz popular después de asegurar: "Los españoles no podemos confiar en ustedes, no podemos confiar en un Gobierno que no respeta la división de poderes y que permite que la soberanía nacional ya no esté representada en este Parlamento y que lo esté en LLenoders", ha dicho refiriéndose a la prisión en la que se encuentra el líder de ERC, Oriol Junqueras, que la semana pasada recibió la visita de Iglesias.

Calvo le ha respondido con rotundidad que la confianza "no es una entelequia", sino que está reglada y se halla en "esta Cámara".

"Ustedes la perdieron, y nosotros la obtuvimos y con ella trabajamos", ha replicado Calvo a Montserrat, después de pedirle que no le "aplique la doctrina Tejerina". "No soy una niña aunque soy andaluza y me he enterado de lo que ha pasado en este país en tiempo real", ha dicho, aludiendo a las polémicas palabras de la exministra del PP sobre los niños andaluces.

Y ha recordado al PP que si perdió la confianza de la Cámara fue porque aprovechó la "crisis para hacer un reseteo ideológico insultante contra el Estado de bienestar, las políticas de igualdad, los derechos y libertades y las necesidades de redistribución de la dignidad de los españoles".

"Todavía no han hecho una reflexión de por qué se fueron y perdieron la confianza de los españoles, que está en esta Cámara", ha insistido la número dos del Ejecutivo tras acusar al PP de haber dado una "extraordinaria confianza a las leyes procesales, al Código Penal y los tribunales, donde tienen multitud de casos de corrupción".

Montserrat, por su parte, ha insistido en afirmar que no hay "mayor vergüenza" que pactar los presupuestos con "golpistas encarcelados", algo que no harían -ha dicho- dirigentes europeos como Angela Merkel (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), o Theresa May (Gran Bretaña).

"La propia Comisión Europea ha cuestionado sus presupuestos; no le salen las cuentas porque sus presupuestos engañan a Europa y a todos los españoles", ha añadido.

Según la portavoz del PP, su partido es "la garantía de la unidad de España" y por eso los españoles confían en ellos: "Porque saben que nunca jamás venderemos nuestros principios y valores por agarrarnos a la silla de Moncloa", ha afirmado.

"Porque saben que jamás nos jugaremos el futuro de España ni la convivencia, los derechos, las libertades de los catalanes y el resto de españoles pactando unos presupuestos en una cárcel con aquellos que odian España, con aquellos que quieren utilizar los presupuestos para liquidar España", ha concluido.