Calvo dice que Cs ha votado en contra de los PGE por "estrategia" y Bal contesta que Sánchez prefirió a ERC y Bildu

La vicepresidenta cree que Ciudadanos "se ha excluido solo" del pacto presupuestario porque "se juega mucho" en las elecciones catalanas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este viernes que Ciudadanos ha decidido finalmente no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "estrategia", en concreto por la cercanía de las elecciones catalanas, y el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha contestado que eso es "falso" y que el presidente Pedro Sánchez ha preferido pactar con Esquerra y con EH Bildu.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Calvo ha asegurado que todos los miembros del Gobierno, tanto Sánchez como cada uno de los ministros, han apostado desde el principio por que en la aprobación del proyecto de Presupuestos para 2021 estuvieran "todos" los partidos que quisieran colaborar.

"Ha estado quien ha querido estar y Ciudadanos finalmente se ha excluido solo, seguramente" porque "estamos a las puertas de unas elecciones en Cataluña donde Cs se juega mucho, porque nació en Cataluña", ha señalado.

Considera que esto en política "puede ser entendible", pero ha insistido en que el partido de Inés Arrimadas no ha votado a favor de las cuentas públicas "porque ha decidido que no puede estar o que no quiere estar en este momento en su estrategia".

"Yo lo lamento, ayer se lo dije a Edmundo Bal" en la Cámara Baja, "le dije 'yo querría que estuvierais'", ha indicado. Aun así, ha afirmado que, tras la aprobación de los PGE --que ahora pasan al Senado tras haber recibido el visto bueno del Congreso este jueves--, en el Ejecutivo de coalición seguirán "dispuestos y abiertos" a llegar a acuerdos con Cs.

SÁNCHEZ YA NO TIENE EXCUSAS

Por su parte, Bal, en una entrevista en esRadio, ha confirmado que Calvo le dijo estas palabras, que interpreta como que la vicepresidenta prefería que los Presupuestos se hubieran aprobado con los votos de Ciudadanos en vez de los de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bildu.

Sin embargo, ha subrayado que sus declaraciones sobre la postura de Cs son "rotundamente falsas", porque "quien ha elegido es Sánchez". "Ahora no puede poner ningún tipo de excusa con relación a que los partidos de la oposición no tuvimos sentido de Estado y no quisimos sacar adelante las cuentas", ha dicho sobre la oferta Arrimadas para negociar los Presupuestos.

En este sentido, ha argumentado que el presidente del Gobierno "tenía la posibilidad de sacar las cuentas públicas con Ciudadanos y con otros partidos políticos, no con los que quieren romper España, no con ERC y con Bildu", pero al final, en lugar de acordar unos PGE "moderados", eligió "libre y voluntariamente" a las fuerzas independentistas.

Bal ha recordado que dejaron claro que había dos caminos y que Sánchez tenía que escoger uno de los dos, además de cumplir las condiciones presupuestarias y políticas que ponía Cs a cambio de sus votos. Pero "no quisieron, ha sido el PSOE quien ha dicho no a esto y lo tienen que saber todos los españoles", ha recalcado.

SIN Cs, LOS VOTOS DE ERC Y BILDU HABRÍAN SIDO "MÁS CAROS"

A pesar de todo, el portavoz parlamentario ha celebrado que, dialogando con el Gobierno, la formación naranja lograra limitar las subidas de impuestos en los Presupuestos del próximo año, aunque su voto al final fuera un 'no' porque no se cumplieron sus exigencias.

Así, ha sacado pecho de que Ciudadanos no se limitara a "hacer lo que han hecho Vox y el PP, que es irse al rincón de los enfadados y decir a todo que no".

Cree que en ese caso ERC y Bildu habrían planteado un apoyo a los Presupuestos "muchísimo más exigente, caro y humillante para España" y Sánchez podría decir que todos los grupos de la oposición son unos "antipatriotas" y que "no le ha quedado más remedio" que pactar "con quien de verdad ama a España, como ha dicho el PSOE" en Twitter.

"Gracias a nosotros, esto queda hoy como una auténtica caricatura de lo que es Sánchez. No va a poder engañar nunca más a nadie", ha concluido Bal.

CALVO NIEGA CONTRAPARTIDAS POLÍTICAS A BILDU

Por otro lado, Carmen Calvo ha arremetido contra "las derechas" indicando que han "jugado a la inestabilidad". Según ha manifestado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no esperaba nada de "la ultraderecha" (Vox), pero le parece "increíble" que, en una situación "tan insólita y dificil" por la crisis del coronavirus, el PP se haya "desentendido de España" y ni siquiera se abstuviera en la votación de los PGE.

Respecto al apoyo de Bildu, la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que no se les ha dado "absolutamente ninguna" contrapartida política y que las enmiendas de este grupo que se han aprobado tienen que ver con cuestiones como solucionar "un problema en una carretera" en el País Vasco.

"Hay partidos nacionalistas e independentistas que han estado apoyando los Presupuestos", que "dan respuesta a los problemas" del país, y "otros que dicen defender de manera absolutamente teórica España y que dicen que cuando salga una ley orgánica de las Cortes Generales no la van a cumplir", ha dicho en alusión al PP.