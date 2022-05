Calvo dice que no renuncian al Plan de usos de los terrenos de El Cristo y ve "injusto" hablar de fracaso

El consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial del Gobierno de Asturias, Alejandro Calvo ha manifestado este martes en el Pleno de la Junta que "injusto" hablar de fracaso del Plan de Usos del Cristo para la reordenación de los terrenos del viejo HUCA pese a los retrasos que acumula y ha negado que exista falta de transparencia al respecto o que el Principado renuncie al mismo.

"No renunciamos al plan. Creo que la forma en la que se diseñó la actuación es la correcta y seguiremos en permanente diálogo con la Tesorería de la Seguridad Social para que entiendan que deben dar una respuesta. Ni hay ruptura ni se renuncia al plan", ha insistido Calvo.

El consejero se manifestaba así ante la interpelación de la diputada de IU, Ángela Vallina, que ha insistido en el fracaso del plan después de conocer que Interior descarta dejar el cuartel de Buenavista y la Tesorería de la Seguridad Social quiere un nuevo convenio que reconozca sus derechos económicos

Calvo ha indicado que la colaboración y diálogo con el Ayuntamiento de Oviedo también es constante y ha insistido en que "no renuncian al plan y mientras tanto no se desarrolla ya están llevando a cabo actuaciones concretas". Así ha insistido en que no se ha roto la colaboración y comunicación entre las tres Administraciones, la Local, la regional y la nacional.

El consejero manifestado que aunque cambie el orden de los factores la intención es "llegar al mismo sitio" y por tanto la Tesorería de la Seguridad Social va tener que dar respuesta.

Ángela Vallina ha indicado que su grupo está muy preocupado por las últimas noticias conocidas respecto a la situación de estos terrenos y ha asegurado que dicho plan "se ha evaporado seis años después de su anuncio".

"El fracaso del Plan de usos se debe a que algunas de las administraciones concernidas quieren hacer caja y especular con esos terrenos como se hacía antes y queremos saber la responsabilidad de cada una de las Administraciones en este fracaso", ha manifestado Vallina.