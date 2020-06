Calvo dice que "les gusta el Estatuto y que se cumpla" y no tienen problema en reconocer la diversidad territorial

Denuncia el "cuajo" del PP que "decidió apoyar a Vox contra el Gobierno, en vez de apoyar al Gobierno contra el virus"

La vicepresidenta primera del Gobierno central, Carmen Calvo, ha asegurado en Bilbao que a los socialistas "les gusta el Estatuto de Gernika "y le gusta que se cumpla" y ha añadido que no tienen "ningún problema en reconocer la diversidad territorial" del país porque es "un elemento constitutivo de su historia".

Calvo ha realizado estas manifestaciones en el acto de inicio de campaña del PSE-EE celebrado en el Arenal bilbaíno, al que se ha desplazado para acompañar a la candidata socialista a Lehendakari, Idoia Bilbao.

En su discurso, Calvo ha destacado que, "menos mal" que Euskadi tiene a los socialistas vascos para que la política sea "derechos, oportunidades, avances, realismo y no confrontación con España". "Siempre le va bien al País Vasco cuando gobernamos los socialistas en Madrid, siempre le va bien", ha añadido.

Calvo ha manifestado que "le va bien" porque, cuando los socialistas están en el Gobierno de España, "miran al País Vasco, igual que lo miráis vosotros aquí".

"Nos gusta el Estatuto de Gernika y nos gusta que se cumpla y somos el único partido que cuando gobierna, Euskadi es respetada en sus propios términos, que es su Estatuto", ha añadido Calvo, precisamente, el día en el que se han firmado tres transferencias a Euskadi. Además, ha asegurado que no tienen "ningún problema en reconocer la "diversidad territorial" del país.

"Ninguno, porque somos demócratas y porque este es un elemento constitutivo de la historia de nuestro país que nadie se ha inventado", ha agregado.

Calvo ha ofrecido "todo su apoyo" a Idoia Mendia y ha destacado todo lo que ha hecho el PSE por el País Vasco "sin enfrentarlo a España" y siendo conscientes de que "lo mejor para el País Vasco es progreso, progreso, progreso solidario"

La vicepresidenta primera del Gobierno ha indicado que se hará una campaña, como siempre la hacen los socialistas, "con la verdad, con realidad" y entendiendo que la política "no es otra cosa que encontrar soluciones".

Calvo se ha mostrado convencida de que los socialistas van a crecer tanto en Euskadi como en Galicia el 12 de julio. "Y dentro de poco en Cataluña, lo que significa que volvemos a ser el partido que lee también la diversidad territorial de España". "Somos el partido que el 12 de julio va a ser absolutamente victorioso y determinante", ha añadido Calvo, que le ha trasladado a Mendia el apoyo de todos los socialistas.

PANDEMIA

En su discurso, también ha aludido al problema de la pandemia del coronavirus, con el que se ha "sufrido mucho" y cree que hay que dar "un recital de nobleza en la política". "Y la nobleza consiste en la entrega, en la inteligencia pero también en la valentía", ha puntializado.

En este sentido, ha subrayado "la valentía" del Gobierno de España en esta pandemia frente a un PP que "decidió apoyar a Vox contra el Gobierno, en vez de apoyar al Gobierno contra el virus". "Hay que tener un cuajo increíble para pasar lo más doloroso de los últimos 100 años en materia de sanidad y de salud y que solo se te ocurra abrazarte al discurso ultraderechista, peligroso e inquietante", ha afirmado.

Calvo ha defendido la utilidad de los socialistas, incluso cuando se encuentran en la oposición. "Somos gente útil, gente constructiva en la política, es lo que espera la gente, propuestas y que sean solidarias", ha dicho.

La vicepresidenta primera del Gobierno ha reivindicado la diversidad y el respeto, "con las mismas oportunidades" y "sin querer dejar atrás a quienes tienen zonas de mucha debilidad en la vida y el futuro". "Realismo, la gente en la política no necesita ningún tipo de fantasía ni entelequias: lo que se necesita de la democracia es tener derechos, libertades, protección y oportunidades", ha señalado.

Calvo ha aludido a los últimos meses, y ha advertido de que se ha vivido "justo lo contrario". "Una derecha que ha ido a aprovechar este momento absolutamente trágico de España y Euskadi para ir a la yugular del Gobierno. Si no han estado ahora, ¿cuándo estarán? Si no han sabido estar ahora, no va a haber que esperarlos nunca, absolutamente nunca, no han entendido nada de lo que ocurría", ha censurado.

Ha advertido de que "como país" España estaba "bajo las zarpas de una enfermedad mortal, que moría gente que ni siquiera podía ser despedida, y hubo que confinar en horas a todo un país". "Lo nunca vivido en la política, y no lo supieron entender. Pensaron que era el momento para negociar y maniobrar, para ver cómo podía caer un Gobierno legal y legítimo", ha añadido.

En su opinión, "esto no lo entiende Vox" que "separa la legitimidad de la legalidad, como si eso en democracia fuera posible". "Y algunos siguen el juego de siempre: yo soy especial y me confronto con los demás", ha indicado.

"Por eso sois la parte nuclear de la política vasca, siempre incluso cuando no podemos estar en todas las instituciones que nos gustaría estar legítimamente", ha afirmado.

Por ello, ha agradecido a Mendia que "estando en una pequeña parte en el Gobierno de Euskadi con otro partido", sea "una mujer leal al País Vasco", a los votantes socialistas y "a la gente que va a mirar al PSE-EE como la salida el 12 de julio".

Calvo ha afirmado que en Euskadi los socialistas representan "a un mundo que va a tener que afrontar muchos problemas" y no se va a jugar con ello porque quieren una "salida inclusiva".

"Somos un partido que, en apenas seis meses en Madrid y atravesando la pandemia, hemos subido el SMI y hemos creado el Ingreso Mínimo Vital y sin bajar ni un solo momento de tensión sobre lo que era ayudar a la gente, los ERTE, la protección de autónomos, los proyectos de ley que no hemos descuidado y que están depositados para afrontarlos problemas del cambio climático", ha añadido.

También ha afirmado que no quieren que les voten "quienes niegan la violencia machista" y no les van a pedir ni siquiera el voto, sino que quieren el voto de "quienes reconocen que esa violencia es una violencia criminal contra la seguridad de las mujeres y creen que la mejor democracia es la que pasa por la igualdad entre hombres y mujeres"

La vicepresidenta ha asegurado que los votos que van a pedir a partir de mañana son los de la gente que "ha puesto lo mejor que tenía" durante estas semanas de la pandemia.

Calvo que ha indicado que si el PSOE ha durado más de 140 años es porque ha sabido "interpretar bien constantemente que demandaba la ciudadanía". A su juicio, es lo que "ocurre ahora" que las soluciones "sola las esperan" del PSOE porque es un partido que "mira la realidad y la política, primero, con capacidad de dialogar, con capacidad de reconocer absolutamente al otro, sea como sea, la posición que esté manteniendo".

Según ha subrayado, "eso es ser demócrata". "Por eso somos socialdemócratas, otros son tan de izquierda que no son socialdemócratas", ha indicado. La vicepresidenta ha añadido que, "porque son demócratas", se pueden sentar con el que "piensa diferente" y ha asegurado que el PSOE es un partido de "unir gente, ideas y repuestas", mientras "otros están en lo contrario, en cómo divido, en cómo cavo zanja y en cómo hago que esto sea imposible".

En este sentido, ha denunciado que "a algunos en un ataque de incontinencia de incontinencia se le escapa y dice eso de cuánto peor mejor" y hay que contestarles que, "cuanto peor, peor"

"Hace falta mucha nobleza personal y política porque estos vendavales que estamos viviendo y los que nos quedarán todavía por vivir, va a dejar a mucha gente desnuda, muy desnuda políticamente, los va a dejar en su verdadero ser", ha añadido Calvo, que ha aludido también en su discurso al hecho de que la democracia en España tiene todavía "desaparecidos", y ya está "el fascismo dando vueltas y proponiendo odio en el país".