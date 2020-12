Calvo dice al PP que Fraga, "un ministro franquista", se puso de perfil ante el estado autonómico que ahora reivindican

El PP acusa al Gobierno de entregar Madrid "atada de pies y manos" a los enemigos del Estado por el pacto con ERC para la armonía fiscal

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado al PP que se erija ahora en defensor de las competencias de las Comunidades Autónomas y, en concreto, de Madrid, cuando el fundador de su partido Manuel Fraga, "un ministro que se sentaba en la dictadura de Franco", se puso "de perfil" cuando se debatió en la Transición el Estado de las Autonomías "que ahora reivindican".

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, después de que la senadora del PP Ana Camins acusara al Ejecutivo de "entregar atada de pies y manos" la Comunidad de Madrid a los "enemigos del Estado", por el pacto sellado con ERC para avanzar en la armonización fiscal, a cambio de su apoyo a los Presupuestos.

Ante las acusaciones del PP de que el Gobierno está incumpliendo la Constitución por invadir las competencias autonómicas en materia fiscal, Calvo ha defendido que no sólo el Ejecutivo cumple la Carta magna sino que el PSOE "desde el primer momento votó a favor del título VIII sobre la Organización Territorial del Estado.

"Ustedes, con Fraga, un ministro que se sentaba en la dictadura de Franco, se pusieron de perfil para entender las autonomías que ahora reivindican", ha espetado.

EL PP, "EN LA BRONCA CONTINUA"

No obstante, Calvo ha denunciado que lo que realmente ocupa al PP no es este debate sino estar "en la bronca continua". "Tienen que explicarle a los españoles por qué en el peor momento no han entendido ni una letra de la palabra pandemia y crisis. Ese es su problema y no saben cómo resolverlo", ha apostillado.

Por su parte, la senadora del PP ha comenzado su intervención argumentado que le dirigía su pregunta Calvo porque el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, no es miembro del Consejo de Ministros, aunque "manda muchísimo más que los 22 ministros", según Camins.

A continuación, ha denunciado que "el Gobierno más radical de la democracia" se ha puesto de acuerdo con los independentistas para "cepillares el modelo fiscal de Madrid" que, a su juicio, "es un éxito", y "robarle a la Comunidad el legítimo derecho que tiene para bajarle los impuestos a los ciudadanos".

"OSCURO PEAJE" PARA LOS PGE

Se trata, según Camins, de "un nuevo y oscuro peaje en la sombra que le pagan a los socios para unos Presupuestos de la vergüenza que convierten España en una subasta de intereses". "Nos quieren hundir en su infierno presupuestario y freírnos a impuestos", ha alertado.

Todo ello demuestra, a su parecer, que al presidente Pedro Sánchez ya no le "importa" Madrid ni "derrocar" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sino entregársela a los independentistas "para ver si ellos pueden torcerle el brazo".

Sin embargo, ha defendido que "Madrid es un bastión liberal que funciona" y la "locomotora del país", y ha avisado de que no les van a "permitir saltarse la Constitución" e "invadir sus competencias".