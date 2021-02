Calvo denuncia que las protestas por Hasél no tienen que ver con libertad de expresión y acusa a Echenique de "alentar"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reprochado este jueves al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Carmen Calvo, que se dedique a "alentar" las protesta que tuvieron lugar en Madrid y Cataluña en apoyo al rapero Pablo Hasél, ya que estos "acontecimientos no tiene nada que ver con la libertad de expresión", según la dirigente socialista, porque se expresaron con "violencia".

"Una cosa es defender que una democracia sea exigente con la libertad de expresión, y otra es alentar a estar en una situación en al que ayer vimos heridos, detenidos", ha criticado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, tras recordar que esas protestas no habían sido comunicadas y cruzaron líneas rojas al recurrir a la "violencia".

Así, al ser preguntada sobre esas concentraciones y los disturbios que se produjeron, ha defendido que "ningún derecho se puede defender ni expresar con violencia. "Una manifestación que no procedía, que no estaba comunicada, que hubo detenidos, heridos, muchos daños materiales. Eso no se corresponde con la libertad de expresión de ninguna manera", ha sentenciado.

En este sentido, ha rechazado que cualquier persona con responsabilidades públicas aliente a participar en esto, al ser preguntada por las palabras de Echenique respaldando a los manifestantes, y pidiendo una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona. Sobre este asunto, Calvo sí ha señalado que ya se ha abierto una investigación.