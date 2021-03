Calvo no ve contradictorio que los extranjeros puedan viajar por España y que los españoles no puedan hacerlo

Pone de ejemplo el hecho de que su escolta esté vacunado y ella no: "Contradicciones puede haber muchas, lo importante son los criterios"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este jueves que los turistas de otros países europeos puedan viajar por España a pesar de que los ciudadanos españoles tengan restringida la movilidad entre comunidades autónomas porque la Unión Europea "no tiene fronteras".

"No es una contradicción, tiene que ser una compatibilidad", ha defendido Calvo en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que este hecho puede chirriar a los españoles. Con todo, ha recordado que los turistas que llegan a España entran con una PCR negativa y con un "control estricto".

En esta línea, la vicepresidenta ha sostenido que el espacio Schengen, "por fortuna para Europa" y para que su proyecto "siga avanzando", no contempla fronteras entre los países. "Y es bueno que no tenga ni en pandemia", ha continuado, destacando el hecho de que España, junto a Italia, Francia o Alemania, estén "sosteniendo la idea" de que "no puede haber fronteras internas".

"Puedo entender que en términos individuales las comparaciones vienen al caso pero eso no entra en contradicción con que nuestras normas internas nos digan que tenemos las comunidades perimetradas que no podemos movernos más que por razones que estén tasadas y que es bueno que nosotros que somos 47 millones mantengamos un control de la movilidad pero que tampoco tengamos cerradas nuestras fronteras", ha defendido Calvo.

Para defender el criterio del Gobierno, la vicepresidenta ha puesto de ejemplo el hecho de que ella --que no está vacunada contra la COVID-19-- vaya a los mismos sitios con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que sí han recibido sus dosis. "Esto tiene una lógica, y ya nos tocará. Contradicciones puede haber muchas, pero lo importante son los criterios", ha añadido.

Preguntada sobre si el Gobierno podría plantear la necesidad de presentar una PCR negativa para viajar entre comunidades autónomas, Calvo ha recordado que en España "no hay fronteras internas". "Está prohibido por la Constitución", ha apuntado, insistiendo en que existe un decreto de alarma que permite a los presidentes autonómicos "decidir que su territorio está perimetrado".

"Eso quiere decir que solamente puedes entrar por las razones que están previstas que entres. Por razones de causa mayor, por trabajo, pero España no tiene fronteras internas. A pesar de la pandemia, a pesar del sufrimiento, a pesar de todo hay que mantener la cabeza muy fría sobre lo que pueden ser debilitaciones de estructuras de la democracia de la composición territorial del estado y de la UE, que hay que seguir sosteniéndolas", ha zanjado.