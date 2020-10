Calvo advierte a Ayuso que es su "obligación" ejecutar el acuerdo sanitario

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha advertido este jueves a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que aunque esté en su "derecho" de recurrir el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud que supondrá el confinamiento de la capital también es su "obligación" ejecutarlo.

En rueda de prensa junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, Calvo ha remarcado que "ninguna" administración ni institución "está al margen de las leyes" y ha apuntado que el "primer peldaño" que toca ahora subir es que las comunidades autónomas tomen las "decisiones oportunas" para aplicar lo acordado ayer.

"A partir de ahí el Gobierno se coloca en su sitio", ha proseguido, como "garante" de que "las normas se cumplan".

Eso sí, se ha mostrado convencida de que todas las autonomías ejecutarán un acuerdo al que se ha llegado "por la vía correcta" y por ello ha señalado que le resulta "muy difícil" entender las críticas del PP en todo este proceso cuando el propósito es combatir la pandemia y "todo lo demás sobra".

Es más, considera "muy duro" que desde la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso se asegure que va a cumplir la ley pero añadiendo "algún comentario que no viene al caso" porque las normas acordadas ayer en el órgano de coordinación autonómico se deberían activar "sin más comentario", ha apostillado.

"Están en su perfecto derecho de recurrirlo, pero están en la obligación de ejecutarlo", ha proseguido Carmen Calvo, quien en cualquier caso ha dejado claro que desde el Gobierno "estaremos a lo que la justicia diga" cuando se resuelva el recurso anunciado por Díaz Ayuso.

La vicepresidenta ha subrayado la adecuación del procedimiento seguido para reforzar las medidas restrictivas para combatir el avance de la pandemia, y ha afirmado que ha seguido "los requisitos formales oportunos" con un único propósito por parte del Gobierno.

Se trata, ha enfatizado, de "proteger", a partir de criterios "científicos y técnicos" la "salud pública" y la "vida" de los ciudadanos, un objetivo que a su juicio "no tiene muchas más interpretaciones" y por el cual el Ejecutivo acudió al Consejo para buscar la mayor "coordinación" en la lucha contra la pandemia.

Por ello ha ratificado que seguirá garantizando que las normas se cumplen "y más aún cuando el objetivo que nos convoca es proteger la vida de los españoles".

Luego en el Congreso, Calvo ha insistido en que las normas en un Estado de derecho son para todos, también para las administraciones y las instituciones públicas que "están por debajo de la ley".

"Y ahí no cabe voluntariedad ni opción alguna", ha recalcado la vicepresidenta primera, quien ha añadido que el Gobierno "no tiene más que un adversario, la pandemia y no tiene otro objetivo que "utilizar las normas de este país para proteger a la gente".

Calvo ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el Grupo Mixto del Congreso y cerrar los contactos parlamentarios para tantear la disposición de los partidos a negociar los Presupuestos y presentarles los planes normativos del Ejecutivo.