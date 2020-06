Calvo acusa a Vox de poner en "jaque mate" a todo el sistema democrático

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este miércoles a Vox de poner en "jaque mate" a todo el sistema democrático y ha recriminado a sus diputados que no hayan leído todavía "el manual básico del demócrata".

Calvo ha reprochado a la formación de Santiago Abascal su actitud en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso en respuesta a una pregunta del portavoz de Vox, Iván Espinosa, sobre si piensa el Gobierno restituir la credibilidad de las instituciones del Estado.

"No hay que restituir lo que no ha existido", ha afirmado la vicepresidenta, a lo que Espinosa ha respondido que está de acuerdo con esa afirmación al considerar que "no ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno".

Calvo ha criticado que Vox ponga en duda con su "relato estratosférico" la legitimidad y legalidad del Ejecutivo salido de las urnas con el apoyo de 9.850.185 votantes y del posterior acuerdo del Congreso de los Diputados.

"Ustedes ponen en jaque y mate a todo el sistema, menos mal que ni lo rozan por lo que representan, diciendo que este Gobierno no es el Gobierno constitucional de España", ha denunciado.

En su opinión, Vox "no tiene por dónde preguntar" al Ejecutivo sobre el respeto a las instituciones y se ha preguntado qué parte de ese respeto han olvidado los de Abascal para decidir no acudir el 16 de julio al homenaje a las víctimas de la pandemia con todas las autoridades del Estado.

"¿Qué parte del manual básico del demócrata no se ha leído usted todavía?", ha preguntado a Espinosa, quien durante su intervención ha enumerado las instituciones que, según su partido, se han visto "deterioradas" por culpa del Gobierno.

Entre ellas, ha citado los poderes Ejecutivo y Judicial, la Jefatura del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Civil, la Abogacía del Estado, la Seguridad Social, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Estado de Comunicación, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CSI) o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Según el diputado, la fortaleza de las instituciones es la salud de la democracia y el Gobierno no está en un proceso de reconstrucción, sino de "demolición" del Estado, y supone la "mayor amenaza" a la democracia y a sus instituciones. EFE