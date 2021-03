Calvo acusa al PP de ir "a rostro descubierto" a por los cargos de Ciudadanos

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha lamentado este jueves que el PP esté yendo "a rostro descubierto" a atraer a los parlamentarios de Ciudadanos, porque los sucesivos cambios de partido sin cesar en el cargo le parece que son casos de "transfuguismo".

En declaraciones a periodistas a la puerta del Instituto Cervantes, preguntada sobre los dirigentes de Ciudadanos que se están incorporando al PP, Calvo ha indicado que "desde la ética" le parece "deshonesto" que quienes obtuvieron un escaño por un partido lo mantengan cuando lo abandonan, pese a que la legalidad les ampare.

En ese sentido, ha añadido que "se puede producir un caso", pero no una situación como la actual "de verdadera deshonestidad", porque es "abandonar a unos electores que esperaban una respuesta de un partido político y negociarlo de esa manera que nos vamos enterando y quedarte con el escaño".

"A mí me parece muy loable quien discrepando (...) suelta su escaño, no se va a otro partido, no juega con esto", ha señalado la vicepresidenta.

Ha agregado que "esto está en el ámbito de la ética y se llama transfuguismo" y ha considerado que "está el Partido Popular absolutamente en ello y a rostro descubierto, es que lo dicen literalmente: será esa la libertad de la que habla la derecha".

Calvo ha acudido a la sede del Cervantes para intervenir en la presentación del libro "Al amparo del feminismo", de Amparo Rubiales y Octavio Salazar.