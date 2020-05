Calvo acusa al PP de poner la economía por delante de la salud ciudadana

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado al PP de poner la economía por delante de la salud de los ciudadanos al reclamar una desescalada "rápida y con riesgo" y ha asegurado que en este partido "ya no saben cómo justificar" su voto negativo a la prórroga del estado de alarma.

Calvo ha mantenido un duro enfrentamiento en el pleno del Senado con el senador del PP Carlos Floriano, a cuyas críticas por "ocultar el número real de fallecidos" por el coronavirus en residencias de mayores ha replicado explicando que el Gobierno ha sido una "simple correa de transmisión" de los datos facilitados por las autonomías, incluidas las gobernadas por el PP.

No ha sido el único reproche de Floriano, quien piensa que el Ejecutivo no solo no hizo "nada" para luchar a tiempo contra la pandemia, sino que además sus responsables "llegaron tarde, sabiendo que estaban llegando tarde, y que era peligroso", mediante una "gestión opaca y atolondrada" sin atender a las autoridades sanitarias internacionales de la OMS y de la UE.

Le ha recriminado los errores en la adquisición de material sanitario y ha acusado al Gobierno de coalición de someter a los ciudadanos al "encierro más brutal" de todos los países de la UE hasta el punto de estar "más cómodo con la limitación de los derechos civiles" que con la "normalidad constitucional".

Como respuesta, Carmen Calvo le ha afeado que utilice la "tragedia inmensa" de la covid-19 "para hacer política de bajo nivel", ha recordado que la pandemia no es responsabilidad de nadie y ha afectado a muchos países a la vez y le ha hecho ver que es la soberanía del Congreso, con sus votaciones del estado de alarma cada 15 días la que da la "legitimidad" al Ejecutivo para sus decisiones.

Ha asegurado que el PP se puso "de perfil" al abstenerse ante la última prórroga "de manera poco valiente" y le ha apuntado que hace "muy pocos días" habló con su líder, Pablo Casado, y "no ha sido posible el acuerdo tampoco".

"No saben cómo justificar el no que seguramente van a emitir mañana" en la votación de la prórroga en el Congreso, ha manifestado Calvo, quien ha lamentado que estén "jaleando" las concentraciones de protestas en las calles con las que se está "poniendo en riesgo el esfuerzo que nos ha costado a todos estar confinados".

Con todo, ha ofrecido al PP "mano tendida" y por eso ha hablado con Casado, ha dicho, "para hacer modificaciones sanitarias que nos permitan salir pronto de la alarma cuando termine la desescalada", y ha manifestado que confía en que "ayude en la reconstrucción" poniendo "por delante" los intereses de España.

Sin embargo, el senador Floriano le ha dicho que lo que quiere el Gobierno no es su ayuda, sino su "aquiescencia", ha ratificado los datos que a su entender confirman que el Gobierno "no hizo nada" y ha dicho que el PP "no se puede hacer cómplice de una gestión lamentable, catastrófica, de graves consecuencias".

Floriano también le ha apostillado que desde el 4 de febrero, cuando se creó el Comité de Coordinación Interministerial sobre el coronavirus, sabían de su riesgo, pero la vicepresidenta le ha puntualizado que un mes más tarde la OMS decía que la emergencia "era controlable", y ha insistido en que "no ha habido más criterio que el científico y el técnico".

Además Calvo ha señalado que ante la desescalada su interlocutor "pone la economía antes que la salud" y ha vuelto a pedir al PP que se "una" a la "responsabilidad" porque "primero estará la salud, parar el contagio, y después la reconstrucción social y económica". EFE