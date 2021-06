Calvo aboga por preparar "la estructura" del PPdeG para las locales y seguirá de líder provincial si los suyos quieren

El presidente del PP provincial de A Coruña deja las manos libres a Feijóo para formar su equipo: "Nunca me he peleado por ninguna cuota"

Con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo "fuera de toda duda" y las próximas elecciones municipales como reto más inmediato, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, apuesta por aprovechar el congreso autonómico que se celebrará en julio en Pontevedra para "fijarse" y poner a punto "la estructura" del partido. El objetivo debe ser que esté "activa y preparada" porque en dos años tocan las locales.

Así lo ha trasladado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que, preguntado por su propio futuro político, ha incidido en que ahora toca centrarse en el cónclave autonómico. Tras el verano llegará el turno de renovar las cúpulas provinciales y en ese momento, ha explicado, consultará con los alcaldes y cargos de A Coruña.

Por su parte, ha avanzado que está "dispuesto a seguir" como líder provincial y ha añadido que, además, le "gustaría". "Pero va a depender de que la gente también lo vea así", ha condicionado, para añadir que, si los suyos consideran que es mejor que otra persona ocupe el puesto, tampoco tendrá problema en "dar un paso al lado".

Lo que tiene claro es que el "reto más importante" a la vista son las municipales y, en el caso de A Coruña, cuyos resultados electorales ha reivindicado, ha admitido que el objetivo es trabajar para intentar ganar más presencia institucional --gobernando en ayuntamientos en los que obtuvieron muy buen resultado, pero no la mayoría absoluta-- y recuperar la Diputación provincial.

Con una veintena de gestoras en la provincia (entre ellas en el PP de A Coruña y Santiago), Calvo ha explicado que se tratará de que estas direcciones dejen de estar en una situación provisional y, preguntado acerca de si habrá mucha renovación en los candidatos locales, ha incidido en que será una cuestión que se aborde cuando llegue el momento.

En todo caso, aunque reacio a hablar de nombres, ha señalado que él es partidario de que "este verano" los propios aspirantes reflexionen acerca de su idoneidad y de si es "lo mejor" para el partido que repitan o no. "Las oportunidades no son por merecimiento, no se trata de merecer sino de conseguir el mejor resultado, la confianza de los vecinos. Y si hay otra persona que la tiene más, incorporarlo", ha apostillado.

"YO ERA DE LOS PARTIDARIOS DE QUE FEIJÓO SE FUESE"

Calvo fue el primer presidente provincial del PP gallego que se significó en el apoyo a la candidatura de Pablo Casado para dirigir el el PP estatal y no solo no se arrepiente de su decisión, sino que está convencido de que su jefe de filas "será el próximo presidente de España".

"Ha tenido que gestionar el partido en el momento más duro de todos, con un entorno muy desfavorable, pero el tiempo es un juez implacable que coloca a cada uno en su sitio, aunque no siempre con la rapidez que nos gustaría", ha reflexionado, durante la conversación con Europa Press.

Preguntado acerca de si, al igual que su homólogo en Ourense, Manuel Baltar, pensó en optar a dirigir el partido en Galicia si Feijóo se iba a Madrid, ha replicado que "no", que su pensamiento se quedó en una fase anterior. Y es que, cuando se abrió esa puerta, admite que él era "de los partidarios de que se fuese" porque consideraba que una figura como la del líder de Os Peares ayudaría a un PP entonces "muy débil" a avanzar más rápido.

Pero finalmente Feijóo decidió quedarse y se abrió otro escenario, en el que reitera su satisfacción por haber apoyado a Casado, quien, además, contó con él para su ejecutiva.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Calvo tampoco ha querido hablar de si en el futuro estará interesado en suceder a su actual jefe de filas, a quien ve "con las mismas ganas que el primer día y con más experiencia", y al que "animará" a que siga y opte a un quinto mandato al frente de la Xunta. En todo caso, cree que en el PPdeG "hay banquillo". "Tenemos buenos alcaldes y buenos conselleiros, no creo que eso esté en cuestión", ha apuntado, convencido de que no toca abordar el relevo de Feijóo.

"NUNCA ME HE PELEADO POR NINGUNA CUOTA"

Acerca de si Feijóo cuenta lo suficiente con los presidentes provinciales, ha afirmado que, en su caso, se da "por satisfecho". "Cuando hay algún asunto que me preocupa, levanto el teléfono y lo comentamos de manera inmediata. Podemos no coincidir, pero eso es normal", ha ejemplificado.

"Siempre a favor de que haya más mujeres" en la cúpula del PPdeG, preguntado sobre si considera que se debería aprovechar el cónclave de julio para reforzar alguna vertiente ideológica, ha replicado que, bajo su punto de vista, "todas las sensibilidades" están representadas "a día de hoy".

Y en cuanto a nombres, ha dejado las manos libres a Feijóo para que conforme su equipo como estime oportuno. "Si soy sincero no sé cuántos coruñeses hay a día de hoy en la dirección", ha subrayado, para añadir que A Coruña es "generosa". "Nunca me he peleado por ninguna cuota", ha zanjado.

Finalmente, ha calificado de "acertada" la propuesta de reducir el comité de dirección del partido --se plantea, por ejemplo, que salgan del mismo los presidentes locales de las ciudades--. "Hay que buscar vías de participación para todos, pero también es necesario que haya un órgano gestor rápido y reducido", ha sentenciado.