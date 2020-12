Calviño: la recuperación económica no puede dar marcha atrás en la igualdad

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha advertido del riesgo de involución en la igualdad por la pandemia y ha apelado a la responsabilidad de todos para asegurar que la recuperación económica no de marcha atrás en los derechos de las mujeres.

Lo ha hecho durante la entrega de los premios de la organización de mujeres del sector jurídico Women in a Legal World (WLW), que han reconocido a la presidenta del Consejo de Estado, Teresa Fernández de la Vega; a la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan; a la Oficina Española del Parlamento Europeo; a la Unión Profesional y al Tribunal Constitucional.

En su intervención, Calviño ha asegurado que España es el único país que dentro del plan de recuperación ha situado a la igualdad de género entre sus prioridades y ha insistido en alertar del "gran riesgo" de involución de muchos años de progreso en igualdad, ya que la pandemia "golpea" más a las mujeres.

"Esta pandemia pone en riesgo todo lo que hemos logrado en estas últimas décadas y, por ello, es tan importante tratar el tema de la igualdad de género", ha señalado la vicepresidenta.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Estado, galardonada con el Premio de Honor de WLW, ha dicho que después de décadas de lucha, "el feminismo no avergüenza", sino al revés, ya que "ahora mujeres y hombres se declaran abiertamente feministas, aunque ha advertido de que, a la vez, "se han caído muchas máscaras".

"Hoy los populismos y los fascismos pujantes no tienen ningún empacho en atacar nuestra libertad y nuestra autonomía y nos faltan abiertamente el respeto a las mujeres", ha dicho Fernández de la Vega, que ha alertado del "castigo" al que se exponen las mujeres "si estas doctrinas tomaran el control".

Tras señalar que el feminismo no es un movimiento frívolo ni una moda, ha subrayado que la normalidad de antes de la pandemia "nunca fue normal para las mujeres", y ha instado a éstas a luchar por una nueva normalidad más justa y más equitativa.

En la misma línea, la presidenta del Senado, Pilar Llop, ha denunciado que la crisis ha ocasionado "la pérdida de un gran talento femenino" puesto que el confinamiento ha hecho que los cuidados hayan recaído de forma prioritaria en ellas y ha apelado a la responsabilidad para que en la nueva normalidad que está por llegar "ensanchemos los espacios de igualdad para que lleguen a todas las esferas".

"No podemos superar este reto mundial sin contar con la mitad de la población, no podemos excluir a nadie. Las mujeres queremos liderar y no vamos a pedir permiso para entrar en el lugar que nos corresponde", ha recalcado la presidenta de la Cámara Alta.

En la segunda edición de sus galardones, la asociación WLW ha reconocido también con el "Premio a la Igualdad" a la Oficina Española del Parlamento Europeo por promover la igualdad de género entre los oradores que participen en todos los eventos y debates organizados por dicha institución, una iniciativa que se ha extendido en la Unión Europea y que en dos años ha recibido ya el apoyo de 129 entidades.

El "Premio WLW a los Valores", que reconoce a aquellas personas o instituciones que han destacado en la defensa de los derechos humanos y de la ética, ha sido otorgado a Unión Profesional, asociación que agrupa a las profesiones colegiadas españolas con la misión de defender la cultura y los valores profesionales.

La Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha recibido el Premio Mujer del Año y ha pedido poner en la agenda prioritaria "una recuperación realmente incluyente", que no solo incluya a las mujeres sino que las integre en la toma de decisiones de las políticas públicas.

El Tribunal Constitucional ha sido reconocido con el Premio Justicia Sostenible como "pieza fundamental" del Estado social y democrático de Derecho e intérprete supremo de la Constitución.

Su presidente, Juan Carlos González Rivas, ha recogido el galardón y ha puesto de relieve que este tribunal ha cumplido con el objetivo de transparencia, a la vez que ha contribuido en todo momento a promocionar el talento femenino desde su fundación.

En la presentación de los premios, la presidenta de WLW, Marlén Estévez, se ha mostrado convencida de que la mujer va a jugar un rol clave en el sector para ayudarle a salir de esta crisis sanitaria y económica.

"Esta crisis sanitaria ha venido a poner de manifiesto la necesidad de mirar hacia delante y no dar ni un paso atrás en la pérdida de derechos y de posicionamiento de la mujer en puestos directivos", ha dicho.