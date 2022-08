Calviño reclama a Feijóo que "salga del rincón del 'no' y desbloquee" el CGPJ y le acusa de "no cumplir los compromisos"

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "salga del rincón del 'no', empiece a arrimar el hombro y desbloquee" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), considerando que el PP está demostrando que "no tiene ningún tipo de escrúpulo ni problema para mentir, para no cumplir los compromisos y para no contribuir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas".

Nadia Calviño ha visitado este sábado el municipio gaditano de Rota, para participar en el acto de nombramiento de Almudena Grandes como Hija Adoptiva de la Villa, marco en el cual ha atendido a los medios de comunicación.

Calviño ha respondido preguntas sobre la necesaria renovación de la composición del CGPJ, cuyos 20 miembros son elegidos por el Congreso y el Senado entre jueces y juristas de reconocida competencia; una renovación pendiente desde diciembre de 2018, coincidiendo con el comienzo de la actual legislatura.

A tal efecto, ante la falta de acuerdo político para actualizar el órgano de gobierno del Poder Judicial, la vicepresidenta primera ha manifestado que "es urgente renovar el CGPJ", con lo que ha reclamado al PP que "salga del rincón del 'no' y deje de bloquear y secuestrar instituciones tan importantes para la democracia como el CGPJ".

En un contexto en el que ha trascendido un documento que refleja que la anterior dirección de Pablo Casado al frente del PP pactó con el PSOE la reforma del Poder Judicial en otoño de 2021, pero Alberto Núñez Feijóo se ha desvinculado de dicho acuerdo exponiendo que su antecesor en el liderazgo del PP no le entregó "ningún documento" al respecto; Nadia Calviño ha avisado de que el PP "no tiene ningún tipo de escrúpulo ni problema para mentir, para no cumplir los compromisos y para no contribuir al buen funcionamiento de las instituciones democráticas".

Por eso, ha reclamado al líder del PP que "salga del rincón del 'no', empiece a arrimar el hombro y desbloquee una situación que ya lleva demasiado tiempo" en espera de resolución.