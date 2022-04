Calviño pide a las autonomías unidad para sacar adelante el Plan de Recuperación

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha rechazado este jueves las críticas lanzadas por algunos consejeros de comunidades autónomas y les ha pedido "sumar esfuerzos" para sacar adelante el plan de recuperación.



En respuesta a estos consejeros autonómicos y senadores durante la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, la vicepresidenta primera ha pedido a las regiones que traten de evitar "hacer de este plan un tema de confrontación política partidista".



"Yo ya no me sorprendo, pero muchos fuera de España estarían sorprendidos del tono que he escuchado hoy aquí", ha asegurado Calviño, quien ha recordado que la recepción de financiación "se basa en el cumplimiento de hitos y objetivos. Hay un compromiso de país para llevar a cabo una reformas".



Por eso, ha dicho no entender que algunos grupos voten en contra de determinadas reformas comprometidas o de la convalización de normas que adelantan la llegada de financiación, como ha ocurrido esta mañana con el decreto anticrisis.



Respecto a las críticas sobre la distribución de los fondos, Calviño ha explicado que muchas comunidades autónomas están teniendo dificultades en la gestión de este volumen de recursos, a las que ha pedido que tengan visión, prioricen y gestionen bien.



"Este es el ejercicio de la velocidad de crucero en el despliegue de las inversiones y reformas", ha dejado claro Calviño, quien ha marcado como prioritario impulsar la ejecución de las CCAA y acelerar la resolución de las convocatorias del Estado.



"Estamos construyendo el barco a la vez que navegamos", ha dicho Calviño, asegurando que "el impulso de la inversión privada y la recuperación del empleo que se ha producido y que sigue produciéndose se debe al plan de recuperación.